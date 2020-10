Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten haben am Mittwoch harte Einschnitte für Bürger und Wirtschaft in der Coronavirus-Pandemie beschlossen. Von 13 Uhr an waren Merkel und die Länderchefs per Videokonferenz zusammengeschaltet, um angesichts der deutlich steigenden Infektionszahlen über das weitere Vorgehen zu beraten. Die beschlossenen Lockdown-Maßnahmen sollen schon ab Montag, den 2. November, bis Ende des Monats gelten.

Am Mittwoch hatte das Robert Koch-Institut (RKI) mit fast 15.000 wieder einen Höchstwert bei den Neuinfektionen gemeldet. Das Risiko einer nicht mehr beherrschbaren Infektionslage wächst von Tag zu Tag, da sich die Infektionszahlen momentan in jeder Woche fast verdoppelt.

Merkel hatte zuvor wiederholt deutlich gemacht, dass sie die bestehenden Maßnahmen für nicht ausreichend hält, die Corona-Lage könne außer Kontrolle geraten, den Intensivstationen der Kliniken drohe dann der Kollaps.

Die Beratungen hätten „in einer sehr ernsten Lage“ stattgefunden, sagte Merkel bei einer Pressekonferenz nach der Videoschalte. „Es ist vollkommen klar, wir müssen handeln, und zwar jetzt.“ Sie sprach von einer „nationalen Kraftanstrengung“, die vom 2. November an noch einmal nötig sei, um den Anstieg der Infektionszahlen zu bremsen.

Trotz in den Bundesländern teils sehr unterschiedlichen Infektionslagen tragen alle Ministerpräsidenten die Entscheidungen mit, sagte Merkel. Bei den jüngsten Ministerpräsidentenkonferenzen mit der Kanzlerin hatte es zuletzt keine vollständige Einigkeit mehr gegeben. Thüringen wird nach den Worten von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linken) keinen Sonderweg einschlagen. „Es gibt keine Verweigerung Thüringens“, sagte Ramelow. Er trage trotz einer Thüringer Protokollnotiz die Beschlüsse mit. Er werde sie aber dem Thüringer Landtag und seinem rot-rot-grünen Kabinett zur Bestätigung vorlegen.

Ein Überblick über die Entscheidungen:

KONTAKTBESCHRÄNKUNGEN

Merkel hatte am Samstag in ihrem Videopodcast noch einmal deutlich gemacht, für wie wichtig sie es hält, dass die Bundesbürger ihre sozialen Kontakte drastisch reduzieren. Der gemeinsame Aufenthalt in der Öffentlichkeit wird nach den neuen Beschlüssen nur noch Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes - insgesamt maximal zehn Personen - gestatten sein. Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen sollen die Ordnungsbehörden sanktionieren. Darüber hinausgehende Gruppen feiernder Menschen auf öffentlichen Plätzen, in Wohnungen sowie privaten Einrichtungen gelten als inakzeptabel.

Experten sind der Ansicht, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen auf 4000 heruntergedrückt werden muss, um zu verhindern, dass es eine dramatisch steigende Zahl von Covid-19-Toten gibt. Dafür wäre über mehrere Wochen ein Reduzieren der Kontakte um 50 bis 75 Prozent notwendig, um bis Dezember eine deutliche Trendwende zu erreichen.

SCHULEN UND KITAS

Schulen und Kindergärten sollen trotz der stark steigenden Corona-Zahlen auch im November verlässlich geöffnet bleiben, beschloss die Runde. Schließungen sollten nur „letztes Mittel“ sein. Allerdings gibt es diese Maßnahmen regional schon seit Ende der Sommerferien.

PFLEGEHEIME

Ältere Menschen gelten in der Pandemie als besonders gefährdete Gruppe für schwere Krankheitsverläufe, die Klinikeinlieferungen nötig machen. In der ersten Welle im Frühjahr wurden viele Pflege- und Altenheime mit strikten Besuchsbeschränkungen abgeschottet, um die Bewohner vor Corona-Infektionen zu schützen.

Bund und Länder wollen Kranke, Pflegebedürftige, Senioren und Behinderte besonders schützen. Die verfügbaren Corona-Schnelltests „sollen jetzt zügig und prioritär in diesem Bereich eingesetzt werden“, damit sichere Kontakte ermöglicht werden könnten. Darauf verständigten sich Bund und Länder. Der besondere Schutz von Krankenhäusern, Pflegeheimen, Senioren- und Behinderteneinrichtungen dürfe aber nicht zu einer vollständigen sozialen Isolation führen. Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe sowie vergleichbare Beratungseinrichtungen sollen geöffnet bleiben.

GASTRONOMIE

Gastronomiebetriebe sollen vom 2. November fan ür den restlichen Monat schließen. Davon ausgenommen sein soll die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause, Kantinen sollen offen bleiben dürfen.

Dies ist ein sehr umstrittener Punkt. Nicht alle Länderchefs waren vor der Runde davon überzeugt, dass dies notwendig ist. Zudem gab das RKI nach Informationen der „Bild“ am Dienstag bei einer Videoschalte mit Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) und den Staatskanzlei-Chefs der Bundesländer seine Einschätzung der Corona-Gefahr durch die Gastronomie ab. Demnach seien Gaststätten nicht die Treiber der Pandemie.

FREIZEIT

Bund und Länder wollen wegen der Coronakrise Veranstaltungen, die der Unterhaltung und der Freizeit dienen, im November deutschlandweit weitgehend untersagen. So sollen Theater, Opern oder Konzerthäuser vom 2. November an bis Ende des Monats schließen. Die Regelung betrifft auch den Freizeit- und Amateursportbetrieb, Individualsport soll ausgenommen werden. werden. Profisport soll im November nur noch ohne Zuschauer erlaubt sein. Das gilt auch für die Fußball-Bundesliga.

DIENSTLEISTUNGEN

Auch Betriebe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudios, Massagepraxen oder Tattoostudios müssen im November schließen. Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physiotherapien, bleiben weiter möglich. Anders als im Frühjahr sollen auch Friseursalons unter den bestehenden Auflagen zur Hygiene geöffnet bleiben.

HANDEL

Groß- und Einzelhandel können im November offen bleiben. In den Geschäften darf sich nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter aufhalten. In der Beschlussvorlage des Bundes war ursprünglich von 25 Quadratmetern die Rede gewesen.

REISEN

Touristische Übernachtungsangebote im Inland sollen nach dem Willen der Runde im November verboten werden. Diese dürften nur noch für notwendige Zwecke wie zwingende Dienstreisen gemacht werden.

Einig ist man sich bei Bund wie Ländern aber darin: Die Grenzen sollen anders als im Frühjahr möglichst offen bleiben, auch wenn gerade in Bayern die enorm hohen Zahlen im benachbarten Tschechien große Nervosität auslösen.

ENTSCHÄDIGUNGEN

Eine Entscheidung kündigte die Bundesregierung zu Beginn der Runde an: Finanzminister Olaf Scholz will die Betriebe, die durch den neuen Lockdown Geld verlieren, finanziell noch einmal extra unterstützen. Sieben bis zehn Milliarden Euro sind dafür vorgesehen.