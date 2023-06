Vernetzte Kühlschränke, Autos, Fabriken : EU-Staaten und EU-Parlament einigen sich auf Datengesetz

Ob in Windrädern, Kaffeemaschinen oder Autos: In fast allen Lebens- und Arbeitsbereichen werden mittlerweile Daten generiert. Die EU will nun den Zugang regulieren – aber auch den Schutz erhöhen.