„Ein bisschen eskaliert“ Landwirte wollten in Schleswig-Holstein Fähre mit Habeck an Bord stürmen

Gerangel, Schreie, Pfiffe: In Schlüttsiel in Schleswig-Holstein versuchte eine Gruppe Landwirte eine anlegende Fähre mit dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck an Bord zu stürmen. Der hatte dort gerade seinen Urlaub beendet, wie die schleswig-holsteinische Lokalzeitung „SHZ“ berichtete.

Der Minister war privat auf der Insel Halig Hooge gewesen. Am Fähranleger Schlüttsiel bei Dagebüll hatte er dann wegen der Blockade jedoch nicht an Land gehen können.

Ein Beamter der Einsatzstelle der Polizei in Schleswig-Holstein bestätigte dem Tagesspiegel einen Einsatz am Fähranleger Schlüttsiel. Gegen 16 Uhr hätten rund 100 Bauern mit ihren Traktoren und Fahrzeugen den Anleger blockiert. „Das ist ein bisschen eskaliert“, sagte der Polizist.

Rund 30 Beamte seien im Einsatz gewesen. Sie hätten auch Pfefferspray eingesetzt, sagte ein Polizeisprecher der „Deutschen Presseagentur“. Es habe aber keine Verletzte und keine Anzeigen gegeben. Der Minister sei nicht zu Schaden gekommen. „Landfriedensbruch steht schon im Raum“, sagte ein Polizeisprecher auf die Frage, ob trotzdem ermittelt werde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Bundesregierung kritisiert Bauern-Proteste als „beschämend“

Die Bundesregierung kritisierte den Vorfall am Freitagmorgen: „Bei allem Verständnis für eine lebendige Protestkultur: Eine solche Verrohung der politischen Sitten sollte keinem egal sein“, schrieb Regierungssprecher Steffen Hebestreit auf der Plattform X. Die Blockade von Habecks „ist beschämend und verstößt gegen die Regeln des demokratischen Miteinanders“, hieß es weiter.

Auf Bildern, die auf X kursieren, ist zu sehen, dass mehrere Demonstranten versuchten, die Fähre zu stürmen. Es wurden Feuerwerkskörper, Raketen und Böller gezündet. Sicherheitskräfte entschieden sich daraufhin, die Fähre an einen anderen Ort zu bringen, wo der Minister an Land gehen konnte.

Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte dem Tagesspiegel am Abend: „Der Bundesminister war gerne bereit, mit den Landwirten zu sprechen. Er kennt und versteht ihre Sorgen.“

Habeck, der Kanzler und Finanzminister Lindner hätten daher ja auch eine Lösung gefunden, um den Landwirtinnen und Landwirten entgegenzukommen und einen Teil der Subventionskürzungen zurückzunehmen, so die Sprecherin weiter. „Leider ließ die Sicherheitslage ein Gespräch mit allen Landwirten nicht zu, das von Minister Habeck gemachte Gesprächsangebot mit einzelnen Landwirten wurde leider nicht angenommen.“

Erschreckend, eine völlige Grenzüberschreitung und ein Angriff auf die Privatsphäre von Robert Habeck. Britta Haßelmann (Die Grünen) via Twitter

Grüne und FDP kritisieren Bauern nach Tumulten an Fähre

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) äußerte sich auf „X“ zu dem versuchten Angriff auf Habeck: „Gewalt und Nötigung sind verachtenswert und schaden auch dem Anliegen“, schrieb er. Dabei messe Özdemir „immer mit gleichem Maß, ob bei Klimaklebern oder bei den Bauern am Fährhafen“.

Auch Justizminister Marco Buschmann (FDP) verurteilte den versuchten Angriff auf den Wirtschaftsminister: „Gewalt gegen Menschen oder Sachen hat in der politischen Auseinandersetzung nichts verloren“, schrieb Buschmann auf „X“. Das diskreditiere das Anliegen vieler Landwirte, die friedlich demonstrierten, so der Minister.

Britta Haßelmann, die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion bezeichnete den Vorfall auf „X“ als „erschreckend“, sowie „eine völlige Grenzüberschreitung und ein Angriff auf die Privatsphäre von Robert Habeck“. Vom Bauernverband erwarte Haßelmann, „dass er sich in aller Klarheit von solchen Aktionen distanziert“.

Ampel will geplante Kürzungen für Landwirte teilweise zurücknehmen

Am Donnerstag hatte die Ampelkoalition beschlossen, geplante Kürzungen von Subventionen für Landwirte teilweise zurückzunehmen. Damit reagierte die Bundesregierung auf Proteste von Bauern und Landwirten in ganz Deutschland.

Auch am Donnerstag hatten Landwirte auf Trackern für ihre Interessen demonstriert. Der Deutsche Bauernverband hält die Maßnahmen aber für unzureichend - und hält an einer ab Montag geplanten Aktionswoche fest. (mit dpa)