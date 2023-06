Zeitnah in Aussicht Wirtschaftsministerium will Pläne für Wasserstoff-Kernnetz vorstellen

Das Bundeswirtschaftsministerium stellt zeitnah ein Konzept für ein Wasserstoff-Kernnetz in Aussicht. Bis 2032 sollen dann die wichtigsten Infrastrukturen dafür in Betrieb gehen. Das geht aus einem Papier des Grünen-geführten Ministeriums hervor, das Reuters am Montag vorlag.

„In einer zweiten Stufe werden wir noch bis Ende des Jahres die Grundlage für eine umfassende Wasserstoffnetzplanung schaffen.“ Dabei würden auch energieintensive Mittelständler berücksichtigt, hieß es in dem Diskussionspapier zu einem Treffen mit dem Mittelstand am 3. Juli. In Kürze werde zudem die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung überarbeitet.

Wasserstoff spielt eine Schlüsselrolle, um Industrieprozesse in den nächsten Jahrzehnten klimaneutral zu machen. Früheren Angaben von Wirtschaftsminister Robert Habeck zufolge wird Deutschland in etwa 70 Prozent seines Bedarfs an grünem, also aus Ökostrom erzeugten, Wasserstoff importieren müssen. (Reuters)