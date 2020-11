Proteste in Portland - Aktivisten zünden US-Flaggen an

In Portland sind teils bewaffnete Aktivisten vor das dortige Gerichtsgebäude gezogen. In der Stadt gibt es seit Wochen Antirassismus-Proteste. Die Demonstranten skandierten Parolen gegen US-Präsident Donald Trump sowie den bei der Kommunalwahl am Dienstag erfolgreichen Bürgermeister Ted Wheeler. Gerüchte über den Ausgang der Präsidentschaftswahl machten die Runde: "Ich habe gehört, es dreht sich jetzt für Trump", sagte Protest-Anführer Ty Ford. "Es wird einen Aufstand geben." Sobald das Wahlergebnis feststehe, werde es "verrückt" werden, prognostizierte er.



Ein 20-jähriger Demonstrant, der sich "L" nannte, sagte: "Wir mögen keinen der beiden Kandidaten - ich habe, Schande über mich, für Biden gestimmt. Aber sollte Trump für vier weitere Jahre gewählt werden, würden die Leute ausrasten", sagte er. Ähnlich äußerte sich der 22-jährige Aktivist D.D.: Der Urnengang sei eine Wahl zwischen zwei Übeln. "Aber wir werden uns mit Biden abfinden."

Aktivisten zündeten vor dem Bundesgericht von Oregon zwei US-Flaggen an. Bis in die frühen Morgenstunden am Mittwoch schritt die Polizei nicht ein. Zuvor hatte es einen dreistündigen Demonstrationszug durch das Zentrum von Portland gegeben, an dem sich auch mehrere mit Schuss- und Stichwaffen bewaffnete Aktivisten beteiligten.

Die US-Bundespolizei FBI hatte im Vorfeld der Wahl vor bewaffneten Zusammenstößen zwischen linken und rechten Aktivisten gewarnt. Selbsternannte, rechtsextreme Bürgerwehren wie die "Proud Boys" waren in der Nacht zum Mittwoch jedoch nicht zu sehen. (AFP)