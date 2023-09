Scholz mit Augenklappe Kanzler veröffentlicht erstes Foto nach seinem Joggingunfall

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich am Samstag bei einem Sturz beim Joggen leicht verletzt. Er habe Prellungen im Gesicht, hatte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Wochenende mitgeteilt. Der Kanzler sagte seine Termine am Sonntag ab.

Nun hat der Kanzler selbst auf seinem offiziellen Twitteraccount ein Foto von sich mit Augenklappe veröffentlicht. Dazu schreibt er: „Wer den Schaden hat… Bin gespannt auf die Memes. Danke für die guten Wünsche, sieht schlimmer aus, als es ist!“

Olaf Scholz zeigt sich bei Twitter mit Augenklappe. © Twitter @bundeskanzler

Bin gespannt auf die Memes. Olaf Scholz

Erste Reaktionen kamen schnell:

Screenshot des RBB-Tweets auf X. © Twitter @rbb24

Augenklappe für mindestens eine Woche

Das Foto habe man veröffentlicht, „damit sich alle daran gewöhnen können, wie er in den nächsten ein, zwei Wochen aussieht“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag in Berlin. Scholz gehe es den Umständen entsprechend gut, so Hebestreit. „Er war heute Morgen ganz gut gelaunt, sieht aber noch etwas ramponiert aus.“

CDU-Chef Friedrich Merz wünschte Scholz unterdessen gute Besserung. Merz wolle dem Bundeskanzler auch im Namen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion „gute und schnelle Genesung wünschen nach seinem Sportunfall am Wochenende“, sagte Merz am Montag vor der ersten Sitzung der Unionsfraktion nach der parlamentarischen Sommerpause in Berlin. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt schloss sich den Genesungswünschen an.

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sagte in einer Gesprächsrunde des Magazins „Stern“, er hoffe, dass nichts Ernstes passiert sei. Auch er habe Scholz gute Genesung gewünscht.

Am Samstag hatte der Kanzler einen geplanten Besuch in Heringen im hessischen Kreis Hersfeld-Rotenburg absagen müssen, berichtete die „Frankfurter Rundschau“. Dort wollte Scholz das 25-jährige Bundestags-Jubiläum seines Parteikollegen Michael Roth würdigen. Geplant waren auch Besuche bei Veranstaltungen zum hessischen Wahlkampfauftakt.

Ab Montag will Scholz wieder Termine wahrnehmen

In dieser Woche will Scholz seine Termine allerdings wieder wahrnehmen. Der Kanzler werde am Abend an dem sogenannten St. Michael-Empfang der Katholischen Kirche und dann beim Fest der SPD-Zeitung „Vorwärts“ teilnehmen, sagte Sprecher Hebestreit.

Am Dienstag ist ein Auftritt auf der Internationalen Automobilausstellung IAA geplant.

Am Mittwoch folgt eine Rede im Bundestag zur Haushaltsdebatte, am Donnerstag besucht der Kanzler die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und am Freitag reist er zum G20-Gipfel nach Neu Delhi.

Scholz gilt als regelmäßiger Jogger und Ruderer. Seine Vorgängerin Angela Merkel hatte sich 2014 beim Ski-Langlauf verletzt und sich eine schwere Prellung mit einem unvollständigen Bruch im linken hinteren Beckenring zugezogen. Merkel hatte in der Folge einige Termine und Reisen absagen müssen. (Tsp/Agenturen)