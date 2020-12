Wochenlang mobilisierte die “Querdenken”-Bewegung aus Kritikern der politischen Pandemie-Maßnahmen, Verschwörungstheoretikern und Leugnern des Corona-Virus zur sogenannten “Advents Mega Demonstration” in die Hansestadt Bremen. Bis zu 20.000 Teilnehmende waren bei der Polizei für die Veranstaltung angemeldet worden - für die deutsche Justiz angesichts der zu erwartenden Hygiene-Verstöße zu viele.

Nach einem vom Ordnungsamt der Stadt Bremen ausgesprochenen Verbot der Versammlung aufgrund der zu erwartenden, bewussten Verstöße gegen die geltenden Demonstrationsauflagen, bekräftigte nun in höchster Instanz das Bundesverfassungsgericht im Eilverfahren das Demonstrationsverbot für jegliche “Querdenken”-Versammlungen am Sonnabend in Bremen.

Die Karlsruher Richter folgen damit in ihrer Urteilsbegründung dem zuständigen Oberverwaltungsgericht, welches zuvor das Verbot mit den zu erwartenden Verstößen gegen die Pandemie-Auflagen und einer möglichen Gefahr für die Öffentlichkeit durch eine im Vorfeld prognostizierte, hohe Teilnehmerzahl erklärte. Das Urteil des höchsten deutschen Gerichts ist das erste, welches sich auf eine “Querdenken”-Demonstration bezieht.

Im Sommer hatte Karlsruhe bereits einen Eilantrag auf eine dauerhafte “Mahnwache” der Corona-Bewegung im Berliner Regierungsviertel abgelehnt. Auch in Baden-Württemberg verbot die Justiz heute eine Versammlung der “Querdenker”. Diese hatten zur Demonstration in Mannheim aufgerufen, bis der Verwaltungsgerichtshof des Landes Baden-Württembergs ein Verbot aller Versammlungen der Corona-Bewegung im Stadtgebiet aus ähnlichen Gründen wie in Bremen bestätigte.

Urteil nicht anfechtbar

Das Urteil der Karlsruher Richter ist nicht anfechtbar. Bereits in der Vergangenheit versuchten verschiedene Städte immer wieder die Demonstrationen der Bewegung aus Gründen des Infektionsschutzes zu untersagen oder mit strengen Auflagen zu versehen.

Besonders viel Aufmerksamkeit erlangte das von der Berliner Versammlungsbehörde ausgesprochene Verbot für eine Großdemonstration der Maßnahmen-Skeptiker, Verschwörungstheoretiker und Rechtsextremen im Vorfeld des 29. Augusts dieses Jahres. Die Anordnung wurde einen Tag vor der geplanten Groß-Demo schließlich vom Oberverwaltungsgericht gekippt.

In Zuge dessen stand vor allem Innensenator Andreas Geisel (SPD) im Mittelpunkt. Kritiker warfen ihm vor, dass das später wieder einkassierte Demo-Verbot auch aus politischer Motivation und nicht nur aus Gründen des Infektionsschutzes erfolgte.

Mittlerweile mobilisieren führende Köpfe der “Querdenker” wie Michael Ballweg und Markus Haintz erneut nach Berlin. Um den Jahreswechsel herum soll auf der Straße des 17. Juni demonstriert werden. Benedikt Lux, Innenexperte der Grünen, sagte dem Tagesspiegel am Samstag: "Nach meiner Einschätzung kann das eine Grundlage sein, um die Querdenker-Demonstration an Silvester in Berlin streng zu beauflagen oder sogar zu verbieten. Ich fordere die zuständigen Berliner Behörden auf, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um den Infektionsschutz einzuhalten. Dazu gehören strenge Auflagen, auch ein Verbot steht im Raum."

Gegenproteste in Bremen

Unterdessen ist die Bremer Polizei damit beschäftigt, das Demonstrationsverbot in der Hansestadt durchzusetzen. Laut Beobachtern haben sich trotz des Karlsruher Urteils einige hundert “Querdenker” in der Innenstadt versammelt. Parallel finden Gegenproteste statt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und soll in dutzenden Fällen bereits Platzverweise gegen Demonstranten der Corona-Bewegung ausgesprochen.

Gegen den ehemaligen Veranstalter der verbotenen Versammlung soll ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden sein, da er trotz des Urteils in den sozialen Netzwerken weiter zur Teilnahme an Protesten Bremen aufrief. Das berichtet der Weser-Kurier.