Trauerfeier für Wolfgang Schäuble in Offenburg „Was für eine Lebensleistung, was für ein politisches Leben“

Mehrere Hundert Menschen nehmen zur Stunde im badischen Offenburg Abschied vom gestorbenen CDU-Politiker Wolfgang Schäuble.

Nach einem von Landesbischöfin Heike Springhart geleleiteten Trauergottesdienst in der evangelischen Stadtkirche beginnt nun ein großes militärisches Ehrengeleit. Dabei wird sich ein Trauerzug auf einer Strecke von gut einem Kilometer zum Waldbachfriedhof bewegen.

Großes Ehrengeleit Ein großes militärisches Ehrengeleit ist auch für Personen möglich, die keine hochrangigen Bundeswehrsoldaten waren, aber deren „Verdienste eine militärische Würdigung rechtfertigen“. So wurden bereits die verstorbenen früheren Bundeskanzler Helmut Kohl und Helmut Schmidt auf diese Weise geehrt. Schon während der Trauerfeier halten Stabsoffiziere die Totenwache. Nach Abschluss des Trauergottesdienstes marschieren Offiziere des Wachbataillons ein und tragen, in Begleitung der Totenwache, den Sarg aus der Kirche. Der Sarg wird aus der Kirche getragen, während das Musikkorps, die Fahnenabordnung und Waffenzüge Aufstellung nehmen. Dabei werden Musikstücke wie der Trauermarsch „Saul“ von Georg Friedrich Händel und die deutsche Nationalhymne gespielt. Im letzten Akt wird der Sarg zum bereitstehenden Wagen getragen, begleitet durch die Sargträger und die Totenwache. Abschließend ertönt das „Lied vom guten Kameraden“. Nach der Abfahrt in Richtung Friedhof und dem Abmarsch der Ehrenformation endet das Große Ehrengeleit.

Schäuble war am zweiten Weihnachtstag im Alter von 81 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben. Er hinterlässt seine Ehefrau und vier gemeinsame Kinder.

Schäubles Sarg war am Freitagmorgen mit schwarz-rot-goldener Flagge und Bundesadler vor dem Altar evangelischen Stadtkirche aufgebahrt, flankiert von sechs Bundespolizisten.

Christine Strobl, eine Tochter von Wolfgang Schäuble, redet beim Gottesdienst bei der Trauerfeier für ihren Vater. © dpa/Philipp von Ditfurth

Davor war ein riesiges Herz mit roten Rosen und der Aufschrift „Deine Ingeborg“, daneben ein Kranz seiner Familie. Auch vor der Kirche waren viele Kränze aufgestellt, unter anderem mit gelben und roten Blumen, den badischen Farben.

Kretschmann nennt Schäuble „eine Institution“

In seiner Rede für den verstorbenen Schäuble lobte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) den Politikstil des Badeners. Insbesondere Schäubles Fähigkeit zum Kompromiss hob Kretschmann hervor.

Schäubles Haltung als Demokrat ist uns weiter aufgegeben. Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg

Er habe auch hart und polemisch sein können, aber er habe immer auch Kompromisse gemacht, die er als Kardinaltugend der Demokratie und nicht als Schwäche angesehen habe. Er sei „ein großer Sohn unseres Landes“ gewesen.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei seiner Rede für Wolfgang Schäuble. © dpa/Philipp von Ditfurth

„Mit Wolfgang Schäuble verliert unser Land eine ganz große politische Persönlichkeit“, sagte Kretschmann. Der dienstälteste Parlamentarier habe das Land maßgeblich gestaltet, geprägt und getragen.

Er habe Schäubles politisches Geschick, seine Ausdauer, seine Überzeugungsstärke und unglaubliche Urteilskraft immer sehr bewundert, so Kretschmann. Schäuble sei hinter seine Ämter im Dienst am demokratischen Staat zurückgetreten. „Das machte ihn selber zu einer Institution.“

Merz würdigt besondere Lebensleistung

Anschließend hob auch der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz das besondere Leben des Verstorbenen hervor. „Was für eine Lebensleistung. Was für ein politisches Leben“, sagte Merz.

CDU-Chef Friedrich Merz bei seiner Rede für Wolfgang Schäuble. © dpa/Philipp von Ditfurth

Schäuble habe „Generationen von Abgeordneten unserer Fraktion eine Prägung mitgegeben, auch mir ganz persönlich. Ohne ihn stände ich heute nicht hier“, sagte der CDU-Chef.

16 der bisher 24 Regierungen des Landes habe sein ehemaliger Parteikollege erlebt, fast jeder dritten davon habe er selbst angehört. „Zwei hohe Staatsämter sind ihm versagt geblieben. Er hätte sie ohne Zweifel beide ausgefüllt“, sagte Merz.

Weitere Redende waren CDU-Landeschef Manuel Hagel, Oberbürgermeister Marco Steffens (CDU) und Schäubles Tochter, ARD-Programmdirektorin Christine Strobl.

Papa, Du hast uns gezeigt, wie man mit sich im Reinen und würdevoll sterben kann. Christine Strobl, Tochter von Wolfgang Schäuble

Letztere sprach in einer sehr persönlichen Rede über die letzten Tage ihres Vaters. Nachdem seine Frau Ingeborg ihm gesagt habe, sie wolle ohne ihn nicht leben, habe Schäuble „das Sterben wie so viele Male davor wieder abgeblasen“, sagte Strobl und ergänzte: „Er wollte uns noch einmal ein letztes Weihnachten schenken.“ Es habe einen intensiven familiären Zusammenhalt gegeben.

Ihren Vater bezeichnete sie als Vorbild und „Gesamtkunstwerk“, der ihr unter anderem gezeigt habe, wie man wieder aufstehen könne, was mit Willen erreicht werden könne und dass man sich selbst nicht so wichtig nehmen solle.

„Wer so stirbt, der stirbt wohl“

Zuvor hatte Bischöfin Springhart den Gestorbenen in ihrer Traueransprache einen „bodenständigen Schwarzwälder“ und „weitsichtigen Europäer“ genannt. „Es war ihm wichtig, mit dem Enkel zum Hornberger Schießen zu gehen und als das Leben in den Weihnachtstagen von ihm ging, hat er noch einmal sehr lange auf seinen Schwarzwald gesehen.“

Heike Springhart, Landesbischöfin der Evangelischen Landeskirche in Baden, redet beim Gottesdienst für Wolfgang Schäuble. © dpa/Philipp von Ditfurth

Schäuble sei unerschrocken gewesen - auch angesichts der Endlichkeit des Lebens. Ohne Angst, nach letzten Anrufen bei Freunden, mit dem Violinkonzert von Mozart im Ohr habe er sich auf seine letzte Reise gemacht, so Springhart. „Wer so stirbt, der stirbt wohl.“

Schäuble sei davon überzeugt gewesen, dass Politik Kompromiss sei und sich immer wieder darum bemühen müsse, das Gegenüber zu verstehen.

Als er vor 30 Jahren nach dem Angriff eines psychisch kranken Mannes plötzlich auf den Rollstuhl angewiesen war, habe der Politiker gezeigt, welche Kraft im verletzlichen Leben stecke, sagte die Bischöfin. „Wolfgang Schäuble hat aus einer Kraft gelebt, die größer war als er selbst.“

Hochrangige Trauergäste

Unter den Trauergästen waren Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, der frühere CDU-Chef Armin Laschet, der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU), Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU), CDU-Landeschef Manuel Hagel und der frühere luxemburgische Regierungschef Jean-Claude Juncker.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann auf dem Weg zur Trauerfeier für Wolfgang Schäuble. © dpa/Philipp von Ditfurth

Am Donnerstag war bekannt geworden, dass Ex-Kanzlerin Angela Merkel nicht an der Trauerfeier teilnehmen wird. Beim Staatsakt am 22. Januar in Berlin, mit dem das politische Berlin von Schäuble Abschied nimmt, wird Merkel den Angaben zufolge aber dabei sein.

An diesem Tag wird der Bundestag den von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier angeordneten Trauerstaatsakt im Plenarsaal des Reichstagsgebäudes ausrichten.

Einer der einflussreichsten Bundespolitiker Der gelernte Jurist Wolfgang Schäuble galt als leidenschaftlicher Parlamentarier und hatte zudem fast alle Top-Ämter der Bundespolitik inne – ein Überblick: Schäuble wurde am 18. September 1942 in Freiburg geboren.

1965 trat er in die CDU ein.

Seit dem 13. Dezember 1972 war er Mitglied des Deutschen Bundestags . Stets wurde er in seinem badischen Wahlkreis Offenburg direkt ins Parlament gewählt.

. Stets wurde er in seinem badischen Wahlkreis Offenburg direkt ins Parlament gewählt. 1982 wurde er Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Von 1984 bis 1989 war er Bundesminister für besondere Aufgaben und Kanzleramtschef unter Helmut Kohl.

unter Helmut Kohl. 1989 wurde er Bundesinnenminister .

. 1990 handelte er den Einigungsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR aus.

zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR aus. Von 1991 bis 2000 war er Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

1998 wurde er CDU-Vorsitzender .

. Von 2002 bis 2005 Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

2005 wurde er Bundesinnenminister unter Angela Merkel.

unter Angela Merkel. Von 2009 bis 2017 war er Bundesfinanzminister .

. Von 2017 bis 2021 war er Bundestagspräsident .

. Ab 2021 war er Alterspräsident des Deutschen Bundestages.

Am 26. Dezember 2023 starb Schäuble im Alter von 81 Jahren.

Es werden die Spitzen des deutschen Staates - voran Steinmeier - und Hunderte Gäste aus dem In- und Ausland erwartet. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will dem Trauerstaatsakt ebenfalls beiwohnen. Das bestätigte der französische Élyséepalast.

Parteiübergreifende Anerkennung für langjährigen Bundespolitiker

Schäuble prägte in zahlreichen hochrangigen Ämtern die deutsche Politik - so unterschrieb er den Einigungsvertrag für die Bundesrepublik.

Sein Wirken wurde zuletzt über die Parteigrenzen gewürdigt. Steinmeier nannte Schäuble einen „Glücksfall für die deutsche Geschichte“.

Auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) fand anerkennende Worte: „Kaum ein Politiker hat die jüngste deutsche Geschichte und unsere demokratische Kultur so geprägt wie Wolfgang Schäuble.“

Bundeskanzler Olaf Scholz lobte Schäubles Politikstil. „Deutschland verliert einen prägenden Christdemokraten, der gerne stritt und dabei doch nie aus dem Blick verlor, worum es geht in der Politik: das Leben der Bürgerinnen und Bürger besser zu machen“, sagte der SPD-Politiker. (cst, dpa, epd)