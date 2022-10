Hohe Schulden, höhere Zinsen Da braut sich etwas zusammen

Langsam wird es richtig teuer. Die Schulden des Bundes wachsen, die Zinsen aber auch. An diesem Freitag wird der reaktivierte Wirtschaftsstabilisierungsfonds in den Bundestag eingebracht, mit dem vor allem die geplanten Preisbremsen bei Gas und Strom finanziert werden sollen. Kreditermächtigungen in Höhe von 200 Milliarden Euro werden in den Nebenhaushalt gesteckt, in der Ampel-Koalition geht man davon aus, dass sie auch gebraucht werden.

Fünf Milliarden Euro soll die Einmalzahlung an Privathauhalte im Dezember kosten, 60 Milliarden dann die komplette Gaspreisbremse bei Privaten bis 2024, 25 Milliarden die Preisbremse für die Industrie. 50 Milliarden sind zur Rettung von Gasimporteuren reserviert. Schon am Freitag in einer Woche soll die Megaverschuldung dann im Parlament beschlossen werden.

Allerdings muss der Bund für die Kredite, die er in diesem Jahr und in den kommenden Jahren aufnimmt, immer mehr bieten. Binnen weniger Monate hat die Zinswende für neue Verhältnisse gesorgt – die nach Jahren des Nullzinses nun als schmerzhaft empfunden werden. Noch zu Beginn des Jahres, am 5. Januar 2022, konnte die Finanzagentur des Bundes eine Nullzins-Anleihe mit zehn Jahren Laufzeit problemlos platzieren.

2,33 Aktueller Zins in Prozent, die der Bund bieten muss

Am 8. Juni musste die Finanzagentur bei der Aufstockung dieser Anleihe – ein übliches Verfahren – jedoch schon einen deutlichen Preisabschlag gewähren. Der Ausgabekurs lag bei knapp 88 Euro (statt der üblichen 100), womit die Rendite für die Käufer (im Winter noch knapp im negativen Bereich) auf etwa 1,3 Prozent stieg.

Mittlerweile sind die Banken im Abnehmerkonsortium nur noch zum Kauf von Bundespapieren mit längerer Laufzeit bereit, wenn die Rendite durch einen höheren Zins und/oder einen Preisabschlag auf deutlich mehr als zwei Prozent kommt. Am Mittwoch waren es bei der Aufstockung einer weiteren zehnjährigen Anleihe schon 2,33 Prozent. Einige Bundesanleihen kommen an der Börse mittlerweile auf Renditen um 2,5 Prozent.

Der Markt verlangt also deutlich mehr, als der Blick auf den Leitzins der Europäischen Zentralbank nahelegen könnte. Der liegt derzeit noch bei 1,25 Prozent, dürfte aber weiter steigen, was das Zinsniveau weiter nach oben treiben wird. Zum Vergleich: Der Leitzins der US-Notenbank Fed liegt aktuell bei 3,25 Prozent, während US-Staatsanleihen am Markt mit etwa 4,5 Prozent rentieren. Das Niveau von Zins und Renditen bei deutschen Staatsanleihen entspricht mittlerweile wieder dem von 2010.

Schon in den Corona-Jahren ist die Verschuldung des Bundes zudem gewaltig gewachsen. Der aktuelle Stand: gut 1,5 Billionen Euro. 2019 war es noch etwas mehr als eine Billion. Mit der Reaktivierung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds kommen nun 200 Milliarden Euro hinzu. Das Bundeswehr-Sondervermögen macht 100 Milliarden aus, ebenfalls kreditfinanziert über die nächsten Jahre.

140 Milliarden Euro neue Schulden

60 Milliarden an Kreditermächtigungen stecken im Klima- und Transformationsfonds. Knapp 140 Milliarden Euro neue Schulden sind zur Deckung des regulären Bundesetats für 2022 eingeplant. Ob sie komplett genutzt werden müssen, ist noch unklar. Aber die Bundesschuld steuert mittelfristig auf ein Volumen von zwei Billionen Euro zu, eine Verdopplung binnen weniger Jahre.

Ohne Schulden geht es nicht: Kanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner. © Kay Nietfeld/Pool via Reuters

Und nicht nur neue Schulden müssen verzinst werden. Denn üblicherweise werden auslaufende Anleihen durch neue abgelöst, weshalb die Finanzagentur des Bundes in jedem Jahr deutlich mehr Geld am Finanzmarkt aufnehmen muss als die reine Neuverschuldung suggeriert. So wächst der Zinsenposten im Etat. Dank der Niedrigzinsphase war er zuletzt auf nur noch 3,4 Milliarden Euro gefallen. Aber schon im laufenden Jahr sind wieder 18 Milliarden Euro eingeplant, 2023 muss Finanzminister Christian Lindner (FDP) sogar schon mit 35 Milliarden Euro kalkulieren. Damit ist wieder die Höhe von vor zehn Jahren erreicht.

Und schon bald dürfte die Summe deutlich höher liegen. Denn in den Corona-Jahren hat sich der Bund sehr kurzfristig verschuldet, über die so genannten „Bubills“, Papiere mit einer Laufzeit von nur einem Jahr. 2021 wurde nach den Zahlen der Finanzagentur die Hälfte des Bruttokreditbedarfs des Bundes mit solchen Anleihen finanziert, auch in diesem Jahr wird es wieder so sein. Aber auch bei diesen Papieren steigt die Verzinsung, die von Investoren erwartet wird, rapide an. Im Januar ergab sich bei der Auktion noch eine Rendite von minus 0,6 Prozent, zuletzt mussten 1,7 Prozent akzeptiert werden.

In wenigen Jahren schon dürfte die gesamte jährliche Kreditsumme mit deutlich mehr als zwei Prozent zu verzinsen sein. Bei zwei Billionen Euro ist man dann schnell in Dimensionen von 50, 60 oder noch mehr Milliarden Euro im Jahr. Das wären dann deutlich mehr als zehn Prozent eines Jahresetats. Dazu kommt, dass ein erklecklicher Teil der nun über die Ausnahmeklausel der Schuldenbremse aufgenommenen Kredite getilgt werden muss.

In der Koalition geht man davon aus, dass es ab 2028 (dann sollen die ersten Tilgungen beginnen) jährlich mindestens 20 Milliarden Euro sein werden. Künftige Regierungen werden das zu meistern haben - die Ausgabenspielräume verengen sich dann. Das ist die Kehrseite der Rettungsmaßnahmen in der Pandemie und nun wegen des Ukrainekriegs und der Gaskrise.

Zur Startseite