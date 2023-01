Anschlag auf israelische Siedlung Sieben Menschen sterben nach Schüssen in Ost-Jerusalem

Bei einem Terroranschlag auf Besucher einer Synagoge in einer israelischen Siedlung in Ost-Jerusalem sind nach Angaben der Polizei sieben Menschen erschossen worden.

Drei weitere wurden verletzt, wie die israelische Polizei am späten Freitagabend mitteilte. Laut Behörden sei der Anschlag „einer der schlimmsten Angriffe der vergangenen Jahre“ gewesen.

Der Attentäter hatte das Feuer in dem Moment eröffnet, als die Menschen das Gotteshaus nach dem Schabbat-Gebet verließen. Nach Polizeiangaben nähert sich der Täter der Synagoge im Viertel Newe Jaakow gegen 20.15 Uhr Ortszeit (19.15 Uhr MEZ) und schoss dann „auf mehrere Menschen in der Umgebung“.

Der Mann sei danach in einem Auto geflohen, aber kurz darauf gestellt und getötet worden. Bei dem Angreifer habe es sich um einen 21-jährigen palästinensischen Mann gehandelt, der seit 1967 im von Israel besetzten Ost-Jerusalem wohnhaft ist.

Polizei vermutet terroristischen Hintergrund

Der israelische Polizeipräsident Kobi Schabtai sprach von einem „schweren und komplexen Anschlag“. Die Polizei geht demnach von einem terroristischen Hintergrund aus. Bei dem getöteten Täter handelt es sich demnach um einen Palästinenser aus dem Flüchtlingslager Schuafat.

Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom wurden mehrere Verletzte in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Mehrere Menschen seien in kritischem Zustand.

Der in der Nähe der Synagoge wohnende Friseur Schalom Borow sagte der Nachrichtenagentur AFP, er habe „den Terroristen mit seinem Auto ankommen“ sehen. Der Mann habe „in der Mitte der Kreuzung angehalten“ und „aus seinem Auto herausgeschossen“. Er habe auch dann weiter geschossen, als bereits Helfer zum Tatort geeilt seien.

Netanjahu ermahnt zur Ruhe

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, besuchten den Tatort noch am Freitagabend. Aus der Menge ringsum war nach Angaben von AFP-Journalisten der Ruf „Tod den Arabern“ zu hören.

Benjamin Netanjahu (Mitte rechts), Premierminister von Israel, und Itamar Ben-Gvir (Mitte links), Minister für nationale Sicherheit von Israel, besuchen den Tatort. © dpa/OREN ZIV

Nach dem Tatort-Besuch kündigte Netanjahu im Fernsehen an, dass das Sicherheitskabinett „sofortige Gegenmaßnahmen“ beschließen werde. Zugleich rief er zur Ruhe auf: Die Israelis sollten „das Recht nicht in die eigene Hand nehmen“.

Verteidigungsminister Yoav Gallant brach eine private USA-Reise ab und kündigte an, „entschieden und mit aller Härte gegen den Terror“ vorzugehen. Der israelische Politiker Jair Lapid rief dazu auf, terroristische Drohungen und ihre Absender „mit aller Härte“ zu ahnden. Der Terrorismus dürfe nicht wieder aufleben, sagte er in einem Twitterbeitrag.

In den Palästinensergebieten Gazastreifen und Westjordanland feierten Menschen den Anschlag. In Ramallah im Westjordanland jubelte beispielsweise eine große Menschenmenge und schwenkte palästinensische Flaggen.

Palästinenser versammeln sich am 27. Januar 2023 in Gaza-Stadt, nachdem ein palästinensischer Bewaffneter vor einer Synagoge in Ost-Jerusalem um sich geschossen hat. © AFP/MAHMUD HAMS

Verurteilung aus Washington

Der Angriff ereignete sich im von jüdischen Siedlern bewohnten Viertel Newe Jaakow im seit 1967 israelisch besetzten Osten Jerusalems. Die USA bezeichneten den Angriff als „absolut entsetzlich“. Washington verurteile diesen „mutmaßlichen Terroranschlag auf das Schärfste“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Washingtons.

US-Präsident Joe Biden sprach von einem „schrecklichen Terrorangriff“, der auch „ein Angriff auf die zivilisierte Welt“ gewesen sei. Biden habe in einem Telefongespräch Netanjahu die „felsenfeste“ Unterstützung der USA für die Sicherheit Israels versichert, erklärte das Weiße Haus.

US-Außenminister Anthony Blinken will sich bei einem Nahost-Besuch am Montag und Dienstag um Deeskalation bemühen. Wie sein Sprecher sagte, hält Blinken, der am Sonntag bereits Ägypten besucht, auch nach dem Anschlag in Jerusalem an seinen Reiseplänen fest.

Ein junges palästinensisches Mädchen macht im Zentrum von Nablus ein Siegeszeichen nach dem Bekanntwerden von Schüssen in der Nähe einer Synagoge im Osten Jerusalems. © dpa/Ayman Nobani

„Bösartiger Terrorakt gegen Juden am Holocaust-Gedenktag“

Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, sprach auf Twitter von einem „bösartigen Terrorakt gegen Juden am Holocaust-Gedenktag“. Am Freitag wurde in vielen Ländern, darunter in Deutschland, der Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung gedacht.

UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte die Tat nach Angaben eines Sprechers scharf. Es sei „besonders abscheulich, dass dieser Angriff auf eine religiöse Stätte und am internationalen Holocaust-Gedenktag stattfand“.

Neun Palästinenser bei Zusammenstößen getötet

Die Sicherheitslage in Israel und den palästinensischen Gebieten hatte sich in den vergangenen Tagen deutlich zugespitzt.

Die palästinensische Hamas hat den Anschlag am Freitagabend begrüßt. Ein Hamas-Sprecher erklärte laut israelischen Medien, die Schießerei sei eine Vergeltung für die Razzia der israelischen Armee im Flüchtlingslager Dschenin am Donnerstag.

Bei Zusammenstößen mit israelischen Soldaten wurden neun Palästinenser getötet und 20 weitere verletzt. Auch der Palästinensische Islamische Dschihad pries den Anschlag laut Bericht des Nachrichtenportals „i24-News“ als richtige Reaktion auf das „Massaker von Dschenin“.

Am Freitag wurden aus dem Gazastreifen zunächst Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert, die die israelische Armee jedoch abfing. Israel führte daraufhin mehrere Luftangriffe gegen Stellungen der Hamas im Gazastreifen aus.

Ziele seien eine „unterirdische Raketenproduktionsstätte“ der radikalislamischen Palästinenserorganisation sowie eine Hamas-Basis im Norden des Gebiets gewesen, erklärte die Armee.

Im Westjordanland und Ost-Jerusalem leben heute mehr als 600.000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt. (dpa, KNA, AFP)

