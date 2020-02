Dass erstmals die AfD am Mittwoch der entscheidende Faktor bei der Wahl eines Regierungschefs in Deutschland war, hat viele schockiert und empört. Nachdem der FDP-Politiker Thomas Kemmerich im Erfurter Landtag mit den Stimmen von CDU und FDP zum Ministerpräsident von Thüringen gekürt worden war, waren mehrfach Vokabeln wie „Tabubruch“ und „Dammbruch“ zu hören.

Einige Kommentatoren stellten jedoch auch den direkten Bezug zum Aufstieg des Nationalsozialismus her.

Der Staatskanzleichef des abgewählten Linken-Regierungschefs Bodo Ramelow konfrontierte Kemmerich persönlich mit diesem Vergleich, wie er bei Twitter schilderte. Er habe „soeben“ die Staatskanzlei an den neuen Ministerpräsidenten übergeben, schrieb Benjamin-Immanuel Hoff – und fügte dann seine begleitenden Worte bei.

„Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, es war der Ordnungsbund, der sich von den Nationalsozialisten tolerieren und ins Amt hieven gelassen hat. Daraus entstand der Mustergau Thüringen“, sagte Hoff nach eigenen Angaben. „Sie müssen damit leben ein Ministerpräsident von Gnaden derjenigen zu sein, die Liberale, Bürgerliche, Linke und Millionen weitere in Buchenwald und anderswo ermordet haben. Ich gehe guten Gewissens.“

„Tiefpunkt der deutschen Nachkriegsgeschichte“

Damit erinnerte Hoff an eine entscheidende Etappe bei der Etablierung der nationalsozialistischen Macht in Deutschland Anfang der 1930er-Jahre: Vor 90 Jahren, im Januar 1933, wurde ausgerechnet in Thüringen die erste Landesregierung mit Beteiligung der NSDAP gebildet.

In einer Antwort auf den Tweet schickte der SPD-Politiker Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt, „solidarisch-kämpferische Grüße“. Zuvor hatte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil die Wahl Kemmerichs mithilfe der AfD schon als einen „Tiefpunkt der deutschen Nachkriegsgeschichte“ bezeichnet. Die FDP lasse sich von der AfD, „die mit Höcke einen waschechten Faschisten in den eigenen Reihen hat, an die Macht wählen.“ Und die CDU spiele „das gefährliche Spiel ohne Skrupel einfach mit“.

Die Wahl von Erfurt berührt die kollektive Identität der deutschen Sozialdemokraten. Einer ihrer wichtigsten historischen Bezugspunkte ist die Ablehnung des Ermächtigungsgesetzes, mit dem Adolf Hitler im März 1933 die parlamentarische Demokratie von Weimar ausschaltete. Die SPD stimmte damals als einzige Fraktion dagegen.

In der Debatte im Reichstag sprach ihr damaliger Parteivorsitzender Otto Wels die berühmten Worte: „Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht.“ Heute ist der Fraktionssaal der SPD im Reichstaggebäude nach ihm benannt.

Der Tag von Erfurt

Auch international wurde der Vergleich zum Nationalsozialismus gezogen. In besonders markanter Weise erinnerte der frühere belgische Ministerpräsident und heutige Europaparlamentarier Guy Verhofstadt auf Twitter daran: „Was heute in Thüringen geschehen ist, ist völlig inakzeptabel. Meine Reaktion? Nicht in unserem Namen!“

Mehr zum Thema „Eine widerliche Scharade" Bodo Ramelow teilt gegen FDP aus und zieht Nazivergleich

Dazu lud er zwei Bilder hoch: die Gratulation von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke im Landtag an den gerade gewählten Ministerpräsidenten Kemmerich und den Handschlag von Adolf Hitler und dem damaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg beim „Tag von Potsdam“ im März 1933, der als symbolischer Übergang von der Weimarer Republik zum Dritten Reich gilt. Verhofstadt ist wie Kemmerich ein Liberaler.