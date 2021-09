In der Union rumort es schon vor Beginn der Sitzung. Parteichef Armin Laschet ist es nach Tagesspiegel-Informationen nicht gelungen, den amtierenden Fraktionschef Ralph Brinkhaus von einer Kandidatur für den Fraktionsvorsitz am Dienstag abzuhalten.

Sitzung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit erster Laschet-Niederlage

Armin Laschet muss im Streit um den Fraktionsvorsitz eine erste Niederlage einstecken. Der CDU-Chef konnte den Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus (CDU) nicht davon abbringen, sich bei der Sitzung am Dienstagnachmittag erneut für ein Jahr zur Wahl zu stellen.

Laschet wollte Brinkhaus nur als kommissarischen Fraktionschef vorschlagen, der so lange im Amt bleiben sollte, bis die Gespräche über eine Jamaika-Regierung abgeschlossen sind. Das würde ihm selbst die Möglichkeit offenhalten, das Amt als Oppositionsführer anzustreben.

Unklar war, ob sich in der Fraktionssitzung weitere Bewerber melden und in einer Kampfkandidatur gegen Brinkhaus gehen.

Die Abgeordneten von CDU und CSU wählen den Fraktionsvorsitzenden traditionell in der ersten Sitzung nach der Bundestagswahl neu. Die Wahl gilt zunächst nur für ein Jahr und wird dann für den Rest der Wahlperiode wiederholt.

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich für eine Personaldebatte in seiner Partei ausgesprochen, sollte das von Parteichef Armin Laschet angestrebte Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP nicht zustandekommen. "Nach einem solchen Wahlergebnis kann man nicht sagen: Weiter so!", sagte Günther der Funke Mediengruppe. Zuerst müsse aber geklärt werden, ob die Union trotz ihrer Wahlschlappe die Regierung führen könne oder ob sie in die Opposition gehe.

"Wenn die Gespräche scheitern, dann werden wir uns genau über diese Fragen unterhalten: Über die personelle Aufstellung der Partei und die Frage, wie es jetzt weitergeht", kündigte Günther an. Er äußerte Verständnis dafür, dass es nach den schweren Stimmenverlusten für die CDU Zweifel an Laschet gebe. "Diese Stimmung ist nachvollziehbar", sagte er den Funke-Zeitungen.

Zur Debatte um die Regierungsbildung sagte Günther, da die Unionsparteien ihre Rolle als stärkste Kraft eingebüßt haben, könnten sie auch keinen Anspruch aus dem Ergebnis auf die Führung der nächsten Bundesregierung ableiten. Gleichwohl sei es richtig, sich nicht vor der Verantwortung zu drücken und Grünen und FDP Gespräche anzubieten. "In einer solchen Lage kann die Union gar nicht anders agieren", sagte der Ministerpräsident.

Bei der Bundestagswahl war die SPD mit ihrem Spitzenkandidaten Olaf Scholz stärkste Kraft geworden. Scholz bemüht sich derzeit um die Bildung einer Ampel-Koalition mit Grünen und FDP.

Fraktionssitzung der SPD

Die Fraktionssitzung der SPD startete um 9 Uhr. Erste Sondierungsgespräche der SPD mit Grünen und FDP könnten nach Aussage von Fraktionschef Rolf Mützenich noch in dieser Woche geführt werden. „Grüne und FDP sind von uns eingeladen worden, mit uns, wenn sie wollen, auch in dieser Woche bereits Sondierungsgespräche zu führen“, sagte Mützenich am Dienstag bereits vor der Fraktionssitzung mit den bisherigen und den neugewählten Abgeordneten im Bundestag. „Wir sind bereit, nicht nur schnelle, sondern auch verlässliche Gespräche zu führen“, betonte Mützenich.

Die Fragen von roten Linien in den Gesprächen, also unverhandelbaren Inhalten, stelle sich gerade nicht. Wichtige Inhalte für die SPD lägen bei Mindestlohn, Wohnraum und einem Umbau im Hinblick auf die Klimakrise. „Aber wir werden nicht in der Öffentlichkeit Koalitionsverhandlungen führen“, betonte Mützenich.

Der Fraktionschef warnte Grüne und FDP, bei den Gesprächen einen anderen Stil an den Tag zu legen als nach der vergangenen Wahl 2017. „Ich glaube, beide kleinen Parteien müssen sich klar darüber werden, dass das Schauspiel, was sie vor vier Jahren hier manchmal auf Balkonen absolviert haben, nicht den Aufgaben gerecht wird“, sagte er. Der ein oder andere mache sich offenbar schon Gedanken darüber, „wo er in der Regierung, auf welchem Sessel er Platz nehmen kann“.

Die Wahl des neuen Vorsitzenden der Bundestagsfraktion soll jedoch erst am Mittwoch stattfinden. Mützenich ist der Favorit auf den Posten. Das bestätigte Kanzlerkandidat Scholz am Montag.

Fraktionssitzung die Linke

Nach der herben Wahlniederlage kommt die Linke erstmals in der Fraktion um 11 Uhr am Dienstag zusammen. Die Berliner Linken-Politikerin Petra Pau fordert ihre Partei auf, Schlussfolgerungen aus der Bundestagswahl zu ziehen. „Wir werden darüber nicht nur zu reden haben, sondern auch Konsequenzen ziehen müssen“, sagte sie am Dienstagmorgen im rbb-Inforadio. „Wir haben sicherlich im Wahlkampf Fehler gemacht.“ Das allein erkläre aber nicht die harsche Niederlage, der sinkende Zuspruch habe sich länger abgezeichnet.

Bei der Bundestagswahl war die Linke laut vorläufigem Ergebnis von 9,2 Prozent auf 4,9 Prozent abgerutscht. Da die Partei aber drei ihrer zuletzt fünf Direktmandate verteidigte, kann sie trotzdem im Bundestag bleiben. Pau hatte ihr Direktmandat für Marzahn-Hellersdorf überraschend an den CDU-Kandidaten Mario Czaja verloren.

Es brauche „programmatische wie strategische Neuausrichtung“, sagte Pau. Darüber würden sie innerhalb der Partei zu reden haben und auch heute, wenn die Fraktion das erste Mal zusammentrete. Auf die Nachfrage, ob das mit dem gleichen Führungspersonal geschehen solle, sagte sie: „Ich rede nicht im Radio über unsere Führungskräfte. Sondern wir reden miteinander, wie wir uns aufstellen.“

Fraktionssitzung die Grünen

Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock scheint in den Hintergrund zu treten. Die Grünen kommen am Dienstag um 13 Uhr zusammen. Partei-Co-Chef Robert Habeck scheint immer mehr das Ruder zu übernehmen. Für den wahrscheinlichen Fall, dass die Grünen in einem Dreierbündnis der kommenden Bundesregierung angehören, würde Robert Habeck Vizekanzler. Diesen Deal zwischen den Grünen-Chefs Habeck und Annalena Baerbock bestätigten Partei-Kreise dem Tagesspiegel am Montagabend. (mit Agenturen)