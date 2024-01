Merz, Bas und Macron werden sprechen Trauerstaatsakt für Wolfgang Schäuble beginnt am Mittag mit einem Gottesdienst

Mit einem Trauerstaatsakt verabschieden sich Politik und Gesellschaft am Montag (15 Uhr) in Berlin vom gestorbenen früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble (CDU). Dazu werden im Plenarsaal des Bundestags rund 1500 Gäste aus dem In- und Ausland erwartet. Der prominenteste wird Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron sein, der auch eine Trauerrede halten wird.

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz werden ebenfalls sprechen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte den Trauerstaatsakt angeordnet. Er wird daran ebenso teilnehmen wie Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Schäuble war in seiner langen politischen Karriere Kanzleramtschef, Bundesinnen- und Finanzminister, CDU-Vorsitzender und Bundestagspräsident.

Trauerstaatsakte würdigen „hervorragende“ Verdienste „um das deutsche Volk“ Grundlage für Trauerstaatsakte ist eine Regelung von 1966. Demnach sind derlei Staatsakte ebenso wie Staatsbegräbnisse „Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens“ vorbehalten, „die sich um das deutsche Volk hervorragend verdient gemacht haben“. Die Verdienste einer Person können auf politischem, kulturellem, wissenschaftlichem oder sozialem Gebiet liegen, betont der Bundestag. Der Staatsakt sei „Ausdruck höchster Würdigung von Anlässen oder von Personen durch die obersten Repräsentanten des Gemeinwesens“. Trotzdem falle das Zeremoniell in Deutschland „vergleichsweise bescheiden aus“, heißt es weiter. Ein Trauerstaatsakt umfasst die von Musikstücken umrahmte Traueransprache, Gedenkreden und die Nationalhymne. Bisher wurde diese Ehre vor allem ehemaligen Bundespräsidenten, Bundeskanzlern, Bundestagspräsidenten, mehreren Bundesministern zuteil, aber beispielsweise auch dem 1977 von der Roten Armee Fraktion (RAF) ermordeten Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer. Den bisher letzten Trauerstaatsakt gab es im Oktober 2020 zu Ehren des im Alter von 66 Jahren plötzlich verstorbenen SPD-Politikers und Bundestagsvizepräsidenten Thomas Oppermann.

Zuletzt war Schäuble einfacher Abgeordneter im Bundestag, dem er 51 Jahre lang angehörte - so lange wie kein anderer Abgeordneter in der Geschichte des deutschen Parlamentarismus. Er starb am zweiten Weihnachtstag im Alter von 81 Jahren in seiner Heimatstadt Offenburg. Dort wurde er inzwischen auch beigesetzt.

Vor dem Trauerstaatsakt wird es im Berliner Dom einen Gedenkgottesdienst (13 Uhr) geben. Die Predigt wird Bischöfin Kirsten Fehrs halten, die amtierende Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. (dpa)