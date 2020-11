Noch 3 Tage: Donald Trumps dritter Stopp im umkämpften Staat #Pennsylvania war am Samstag Butler Airport. Da ich in der Nähe recherchiere, bin ich hingefahren. 20 Meilen von Butler baut Shell nämlich gerade eine gigantische Weiterverarbeitungsanlage für #Frackinggas, derzeit sind 35.000 Arbeiter auf der Baustelle. Trump nutzt Fracking in Pennsylvania als Wahlkampfthema, er behauptet (auch bei diesem Auftritt), Biden wolle Fracking „verbieten“. Das stimmt so nicht. Im Wahlprogramm von Biden und Harris steht zwar tatsächlich, dass sie bis 2050 eine klimaneutrale Wirtschaft anstreben und dass sie keine neuen Frackinganlagen mehr auf nationalen Ländereien genehmigen werden. Denkbar sind auch schärfere Umweltauflagen. Für ein Verbot fehlen dem Präsidenten aber die Kompetenzen. Trump sagte dennoch, er habe "gerade eben in der Airforce One" eine Verordnung unterschrieben, die Fracking schützen werde.

Ansonsten wirkte Trump in Butler müde, seine Rede verfiel immer wieder ins kaum Hörbare. Zwei Mal wurden Videos eingespielt. Aber eigentlich ist es egal, wie Trump spricht, die faschistoide Inszenierung mit den an Kränen befestigen Riesenflaggen und die dröhnende Rockmusik überlagern den Präsidenten. Er kam rund eine Stunde zu spät und flog im Sonnenuntergang ein. Die Begleitmaschinen landeten so, dass man sie von der Pressetribüne zentriert zwischen den Flaggen fotografieren konnte.