Protest in Schleswig-Holstein eskalierte Landwirte wollten Fähre mit Habeck an Bord stürmen

Gerangel, Schreie, Pfiffe: In Schlüttsiel in Schleswig-Holstein versuchte eine Gruppe Landwirte eine anlegende Fähre mit dem Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck an Bord zu stürmen. Der hatte dort gerade seinen Urlaub beendet, wie die schleswig-holsteinische Lokalzeitung „SHZ“ berichtete. Der Minister war privat auf der Insel Halig Hooge gewesen. Am Fähranleger Schlüttsiel bei Dagebüll hatte er dann wegen der Blockade jedoch nicht an Land gehen können.

Ein Beamter der Einsatzstelle der Polizei in Schleswig-Holstein bestätigte dem Tagesspiegel einen Einsatz am Fähranleger Schlüttsiel. Gegen 16 Uhr hätten rund 100 Bauern mit ihren Traktoren und Fahrzeugen den Anleger blockiert. „Das ist ein bisschen eskaliert“, sagte der Polizist. Es habe aber keine Verletzte und keine Anzeigen gegeben. Der Minister sei nicht zu Schaden gekommen.

Auf Bildern, die auf X kursieren, ist zu sehen, dass mehrere Demonstranten versuchten, die Fähre zu stürmen. Es wurden Feuerwerkskörper, Raketen und Böller gezündet. Sicherheitskräfte entschieden sich daraufhin, die Fähre an einen anderen Ort zu bringen, wo der Minister an Land gehen konnte.

Am Donnerstag hatte die Ampelkoalition beschlossen, geplante Kürzungen von Subventionen für Landwirte teilweise zurückzunehmen. Damit reagierte die Bundesregierung auf Proteste von Bauern und Landwirten in ganz Deutschland. Auch am Donnerstag hatten Landwirte auf Trackern für ihre Interessen demonstriert. Mancherorts wollen die Bauern trotz des Einlenkens der Bundesregierung ihren Protest fortsetzen, so etwa in Brandenburg.

Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte dem Tagesspiegel am Abend: „Der Bundesminister war gerne bereit, mit den Landwirten zu sprechen. Er kennt und versteht ihre Sorgen.“

Habeck, der Kanzler und Finanzminister Lindner hätten daher ja auch eine Lösung gefunden, um den Landwirtinnen und Landwirten entgegenzukommen und einen Teil der Subventionskürzungen zurückzunehmen, so die Sprecherin weiter. „Leider ließ die Sicherheitslage ein Gespräch mit allen Landwirten nicht zu, das von Minister Habeck gemachte Gesprächsangebot mit einzelnen Landwirten wurde leider nicht angenommen.“