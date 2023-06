Scholz an Ostseeküste Bundeskanzler schaut sich Übungen der Deutschen Marine an

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Montag auf der Fregatte „Mecklenburg-Vorpommern“ knapp 20 Kilometer vor der Ostseeküste eingetroffen, um sich ein Bild von den Fähigkeiten der Deutschen Marine und ihrer Verbündeten zu machen.

Er wird sich von dort aus mehrere Übungen anschauen, an denen ein U-Boot, eine Korvette und ein Minenjagdboot der Bundeswehr sowie der französische Flottentanker „Somme“ und Kriegsschiffe aus Spanien und Portugal beteiligt sind.

Außerdem werden Eurofighter und Tornados der Luftwaffe bei dem Manöver dabei sein. Der Kanzler wurde mit einem Hubschrauber vom Typ „Sea King“ auf das 140 Meter lange Kriegsschiff mit einer Besatzung von mehr als 200 Soldatinnen und Soldaten gebracht.

Die „Mecklenburg-Vorpommern“: Speerspitze der Nato-Eingreiftruppe

Deutschland hat mit Jahresbeginn die Führung der schnellen Eingreiftruppe der Nato übernommen, an der auch die Marine in der Ostsee beteiligt ist.

Steckbrief: Die „Mecklenburg-Vorpommern“ (F 218) Typ: F123 (Brandenburg-Klasse)

F123 (Brandenburg-Klasse) Heimathafen: Wilhelmshaven

Wilhelmshaven Länge: 139 Meter

139 Meter Stapellauf: 23. Februar 1995

23. Februar 1995 Besatzung: 210 Mitglieder

210 Mitglieder Einsatzgebiet: Nordflanke (Nord- und Ostsee sowie der Nordatlantik).

Die „Mecklenburg-Vorpommern“ ist derzeit das Flaggschiff der sogenannten Speerspitze des Militärbündnisses, die offiziell „Very High Readiness Joint Task Force“ heißt.

Die Eingreiftruppe wurde im Zuge der ersten großen Ukraine-Krise nach 2014 aufgestellt und ist seitdem ein zentrales Element der Abschreckungsstrategie gegen Russland.

Die „Mecklenburg-Vorpommern“ fährt nach der Übung weiter Richtung Osten, wo sie in den nächsten Tagen an dem Manöver „Baltops“ von 19 Nato-Staaten und Schweden teilnimmt. Es ist das größte Manöver von Nato-Staaten in der Ostsee. Rund 6500 Soldaten sind insgesamt daran beteiligt. (dpa)