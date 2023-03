Scholz und Baerbock wohl nicht einig Bundesregierung verzichtet auf nationalen Sicherheitsrat

Die Bundesregierung wird offenbar keinen nationalen Sicherheitsrat gründen. Nach Informationen des „Spiegel“ hätten sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) trotz monatelanger Verhandlungen nicht darüber einigen können, wo das neue Gremium angesiedelt wird, wer es führt und wie es besetzt wird. Kanzleramt und Außenressort hätten die Zuständigkeit jeweils bei sich gesehen.

Die ursprüngliche Idee: Der Sicherheitsrat sollte die Abstimmung zwischen Kanzleramt und den Ministerien in außenpolitischen Fragen verbessern. Er sollte in der „Nationalen Sicherheitsstrategie“ verankert werden, die derzeit in Arbeit ist.

Man habe sich aber entschieden, das Projekt „nationaler Sicherheitsrat“ nicht weiterzuverfolgen, so der „Spiegel“. Die Idee sei vom Tisch, hieß es demnach aus den Kreisen der Verhandler.

Das Außenministerium sei erleichtert darüber, keine weiteren Kompetenzen an das Kanzleramt abtreten zu müssen, wo etwa zur Europapolitik und hinsichtlich der Unterstützung der Ukraine ohnehin schon die wichtigen Entscheidungen getroffen würden, schreibt der „Spiegel“.

Ohne Sicherheitsrat wolle man sich nun auf die vorhandenen sicherheitspolitischen Formate beschränken, zu denen das Sicherheitskabinett aus Ministern und Ministerinnen gehört.

Ein weiterer Streitpunkt war die Festschreibung des Ziels, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Das Ziel wird laut „Spiegel“ im aktuellen Entwurf des vertraulichen Papiers zur „Nationalen Sicherheitsstrategie“ ausdrücklich erwähnt.

Eine Kopplung steigender Ausgaben für Verteidigung an Investitionen in Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit, wie von den Grünen gefordert, finde sich darin aber nicht. Stattdessen sei von einem erweiterten Sicherheitsverständnis die Rede. (Tsp)

Zur Startseite