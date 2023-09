„Sehfeld des Kanzlers nach rechts begrenzt“ Lindner witzelt in Haushaltsrede über Scholz’ Augenklappe

Das aktuelle Erscheinungsbild von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), der wegen einer Sportverletzung eine Klappe über dem rechten Auge tragen muss, hat die Koalitionspartner zu freundlichem Spott angeregt.

So wies FDP-Chef Christian Lindner am Dienstag zu Beginn seiner Haushaltsrede im Bundestag darauf hin, dass er „auch ein ungewöhnliches Gesicht im Plenarsaal“ erblickt habe.

„Das Sehfeld des Bundeskanzlers ist zeitweilig etwas nach rechts begrenzt“, fügte Lindner hinzu – und spielte darauf an, dass die Klappe womöglich den Blick des Kanzlers auf die rechts im Saal sitzende AfD-Fraktion behindere. „Vielleicht findet er ja demokratischen Trost darin“, sagte der Finanzminister.

Habeck wollte es erst nicht glauben

Auch Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) äußerte sich zum Verletzungspech des Kanzlers – und zu seinem ungewohnten Aussehen. „Ich finde, es sieht schon bedrohlich aus“, sagte Habeck am Montagabend bei einer Veranstaltung des „Stern“ über das Erscheinungsbild des Kanzlers.

Bundeskanzler Olaf Scholz spricht mit Finanzminister Christian Lindner. © dpa/Kay Nietfeld

Zunächst habe er das Augenklappen-Foto von Scholz für einen Scherz gehalten: „Zuerst dachte ich, es ist eine Collage und soll witzig sein.“ Er habe dem Kanzler dann gesimst, sagte Habeck. „Ich habe ihm gute Genesung gewünscht, aber ich habe danach nicht gefragt, was hinter der Augenklappe los ist.“

Der 65-jährige Scholz war am Wochenende beim Joggen gestürzt und hatte deswegen seine Teilnahme am Wahlkampfauftakt der hessischen SPD und ihrer Spitzenkandidatin Nancy Faeser am Sonntag abgesagt. Der Unfall soll sich auf der Stammstrecke des Kanzlers an seinem Wohnort Potsdam ereignet haben.

Er habe Prellungen im Gesicht, hatte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Wochenende mitgeteilt. Scholz gilt als regelmäßiger Jogger und Ruderer.

Seine Vorgängerin Angela Merkel hatte sich 2014 beim Ski-Langlauf verletzt und sich eine schwere Prellung mit einem unvollständigen Bruch im linken hinteren Beckenring zugezogen. Merkel hatte in der Folge einige Termine und Reisen absagen müssen. (Tsp/AFP/dpa)