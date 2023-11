Städte warnen vor Abstimmung im Bundesrat Kippt die Union die Ampel-Reform für mehr Tempo 30?

Viele Bürgermeister und Verkehrsdezernenten blicken diesen Freitag gespannt auf den Bundesrat. Die Länderkammer soll eine Reform des Straßenverkehrsrechts beschließen. Sie soll mehr Tempo 30 auf Stadtstraßen bringen. Die Kommunen sollen auch leichter Radwege oder Busspuren einrichten dürfen. Eine Städteinitiative fordert das seit Jahren, in ihr sind inzwischen über 1000 Kommunen organisiert.

Vertreter der Städte befürchten nun, dass von der Union regierte Länder die Reform doch noch blockieren. Die Union fühle sich, nachdem das Verfassungsgericht die Finanzierung des Klima- und Transformationsfonds gekippt habe, offenbar so stark, dass der nach langem Ringen gefundene Ampel-Kompromiss stärker ins Visier gerate, heißt es aus Reihen der Städte und der Ampel.

Ich hoffe, dass am kommenden Freitag nicht parteipolitische Erwägungen im Vordergrund stehen. Frauke Burgdorff, Stadtbaurätin in Aachen

„Ich hoffe, dass am kommenden Freitag nicht parteipolitische Erwägungen im Vordergrund stehen, sondern die Sorge und Nöte der Städte und Gemeinden der Initiative mit ihren rund 40 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern“, sagte die Aachener Stadtbaurätin Frauke Burgdorff. Dies betreffe, so Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne), vor allem eingeschränkte Möglichkeiten für Tempolimits in Wohngebieten. „Hier verhindert der Gesetzgeber bisher pragmatische und praxisgerechte Lösungen.“

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will den Städten und Kommunen mit der Änderung des Straßenverkehrsgesetzes entgegenkommen. © IMAGO/Political-Moments/imago

Den Vorschlag von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) finden die Städte nicht perfekt, dennoch kämpfen sie jetzt für ihn. Im Straßenverkehrsgesetz (StVG) will Wissing den Klima-, Umwelt und Gesundheitsschutz sowie die städtebauliche Entwicklung als neue überwölbende Ziele verankern – gleichberechtigt zur Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs.

In der Straßenverkehrsordnung (StVO) erhalten die Kommunen dadurch mehr Spielraum, eine Verkehrsberuhigung anzuordnen – in bestimmten Grenzen. Tempo 30 wird in Städten nicht zur Regelgeschwindigkeit, auf Hauptstraßen wird aber der Lückenschluss zwischen bestehenden Tempo-30-Gebieten einfacher. Vielen in der Union geht das bereits zu weit.

Unions-Länder bestreiten Absprache

Vor allem die Innenressorts einiger Länder fordern, dass die Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs weiter übergeordnete Ziele in der StVO bleiben. Sie wollen, dass der Bundesrat am Freitag eine entsprechende Änderung in Wissings Verordnungsentwurf beschließt.

Eine Absprache, die gesamte Reform zu kippen, bestreiten Unions-geführte Länder allerdings. Es sei noch nicht ganz klar, wie man abstimme, aber eine Vorgabe gebe es nicht, heißt es aus Bayern. „Das Bundesratsreferat hat freie Hand.“ Zwar gebe es noch eine Reihe unbestimmter Rechtsbegriffe und zu vager Abgrenzungskriterien. „Aber die sind nicht so durchgreifend, dass man ablehnen müsste.“

Eine Unbekannte vor der Abstimmung ist Hessen. Auf Referentenebene erzählt man sich, dass es nach der Entscheidung zur Koalitionsumbildung unter CDU-Ministerpräsident Boris Rhein nach der Landtagswahl Stimmen gebe, die „den Grünen einen reinschießen“ wollten, indem das Land nicht zustimmt. Noch aber ist die bisherige schwarz-grüne Koalition im Amt. Es handele sich um ein offenes Votum, heißt es aus der Landesregierung.

Entscheiden würden die Verhandlungsführer, die hessische Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, Lucia Puttrich (CDU), und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), und zwar „relativ spontan“ vor der Abstimmung. Wie man sich wohl entscheide? „Wir wissen es selbst noch nicht.“ Wenn aber klar sei, dass das Gesetz durchgehe, werde sich „Hessen nicht singulär verhalten“.