Seit dem 17. Lebensjahr politisch aktiv, seit 2002 mit Unterbrechung im Bundestag, seit 2018 Kanzleramtsminister unter Angela Merkel: Helge Braun.

Der Gießener, 48, galt mal als Angela Merkels „Wunderdoktor“. Das war im vergangenen Jahr. Heute sagt das über den studierten Mediziner, der ein paar Jahre als Anästhesist gearbeitet hat, wohl niemand mehr. Im Gegenteil, die Kritik an dem Christdemokraten mehrt sich. Ausgerechnet in der Corona-Krise.

Dass die Ministerpräsidenten, übrigens quer durch alle Parteien, sauer sind über sein Management, ist ein offenes Geheimnis. Oder anders: ist längst öffentlich.

Wie sagte sein langjähriger Förderer, Hessens MP Volker Bouffier, nach der jüngsten, spektakulär misslungenen Konferenz mit der Kanzlerin? Jetzt stünden sie als die Deppen da. Das wird vor allem Braun angelastet. Obwohl sich Merkel mit ihrer Entschuldigung zugleich vor ihren Amtschef gestellt hat.

[Zum Chaos um die Osterruhe und die Entschuldigung der Kanzlerin können Abonnenten von T+ hier mehr lesen: Der Tag, der Merkel verändern wird – eine Rekonstruktion]

Ob das auf Dauer reicht? Der Schutz der Kanzlerin muss eigentlich nur noch sechs Monate reichen. So lange dauert Merkels Amtszeit noch, ihre letzte. Dann ist auch für Braun Schluss. Aber es gibt genügend Unionisten, die an der Stelle von Braun auf den letzten Metern gerne doch noch einen anderen sähen: Thomas de Maiziere. Der war nicht in allen seinen Ministerämtern erfolgreich, Innen und Verteidigung, aber als Kanzleramtschef respektiert. Auch bei der SPD. Er ist verfügbar und mit Merkel vertraut.

Der Grund für Unmut und Unruhe ist das Chaos. So gilt dann einer als Corona-Chaot, der qua Amt die Verantwortung trägt: Braun. Ganz gewiss nicht Merkel, selbst wenn die auf ihre Verantwortung qua Amt hingewiesen hat. Bloß darf die Kanzlerin in keinem Fall ihr Amt verlieren, weil das die große Zeit des Olaf Scholz würde, ihres Vize von der SPD.

Union fürchtet Scholz‘ Profilierung

Scholz‘ Profilierung als Nummer 1 der Regierung – für CDU und CSU, für Armin Laschet und Markus Söder, ist das das Grauen. Eine teuflische Sache dazu, denn Laschet und Söder würden sich ja nicht so schnell einig, wer den Kanzler geben soll, und hätten dann ohne SPD keine Mehrheit im Bundestag.

[Wenn Sie die wichtigsten News aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Gerät herunterladen können.]

Nur so geht es halt auch nicht weiter. Merkel und Braun haben überreizt, besonders die Gemüter der MP’s. Die denken nämlich jetzt: Das Kanzleramt ist sich selbst genug, sucht Experten danach aus, dass die keine andere Meinung vertreten, kommt mit überraschenden Vorschlägen nachts um die Ecke, tut so, als sei das eine Eingebung – und dann sollen die Länder die Sache auslöffeln? Nicht mit ihnen. Und zwar quer durch die Bank.

Mal unabhängig davon, dass den beiden Unionschristen an der Spitze des Kanzleramts das christliche Osterfest offensichtlich egal zu sein schien; und dass der Christsoziale Söder in ihrer kleinen nächtlichen Runde (während der stundenlang unterbrochenen großen) mitgewirkt hat – gerade CDU und CSU wollen, dass die Organisation und die Koordination mit den Ländern schnell, rasend schnell, besser wird.

Wegen der dramatischen Corona-Lage, aber auch der dramatischen der Union. Die befindet sich Moment stimmungs- und stimmenmäßig im Sinkflug befindet, und wie. Es rast der See und will sein Opfer, heißt es bei Schillers Wilhelm Tell. Ein Spruch, der in der CDU seit vorangegangenen Krisen wohlbekannt ist. Für den Fall, dass sich die Wogen nicht schnell legen, ist das Opfer schon ausgemacht.