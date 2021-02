In den laufenden Verhandlungen vor den morgigen Corona-Entscheidungen zeichnet sich ein neuer, heftiger Streit um die Öffnung von Kitas und Grundschulen ab.

Die SPD-Seite der Ministerpräsidenten fordert vom Kanzleramt nach Tagesspiegel-Informationen in einem Vorschlagspapier, Grundschulen (mit Maskenpflicht im Unterricht) und Kitas möglichst ab Mitte Februar zu öffnen, alle anderen Maßnahmen sollen erstmal bis 28. Februar verlängert werden.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte dagegen in der Unionsfraktion, sie sei gegen "jegliche Lockerung" vor Anfang März, ausdrücklich auch bei den Schulen. Sie begründet dass mit ihrer Erwartung, dass die hochansteckende britische Variante in wenigen Wochen auch in Deutschland dominant sein werde. Tatsächlich ist auch in einem ersten Entwurf für einen Beschluss für die morgige Bund-Länder-Runde, die um 14 Uhr starten soll, von einer Verlängerung "bis zum XXX März" die Rede. Datiert ist der Entwurf auf den 9.2.2021 10.15 Uhr. Am Mittwochmorgen wurde bekannt, dass an dieser Stelle nun ein Lockdown bis weit in den März angedacht ist.

Weiter heißt es in dem Entwurf zum Thema Schulen auch ohne konkretes Datum:

„Kinder und Jugendliche sind, ebenso wie ihre Eltern, besonders von den Einschränkungen betroffen. Um Bildung und Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten, haben Öffnungen im Betreuungs- und Bildungsbereich daher Priorität. Dieser Bereich soll daher als erster schrittweise wieder geöffnet werden.“

Hier lesen Sie den Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Runde als PDF im Wortlaut.

Streitpunkt Kitas und Schulen

Zudem pocht die SPD-Seite nach Tagesspiegel-Informationen auf klare Öffnungsschritte und einen Plan ab März bei Inzidenzen von unter 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen, etwa für Restaurants mit strengen Personenzahlauflagen, oder von unter 20 für Kulturveranstaltungen oder Museen, ab einer Inzidenz von unter 10 sollen weitgehende Öffnungsschritte erfolgen.

Es zeichnet sich ab, dass die Öffnung von Grundschulen und Kitas sowie die Frage eines Perspektivplans für die Zeit ab März zum Knackpunkt werden könnten, ebenso ob bei weiterführenden Schulen über Präsenzunterricht für Abschlussklassen hinaus mehr geöffnet werden soll.

[Mehr zum Thema: High Noon im Kanzleramt – diese Woche könnte sich entscheiden, was von Merkel bleibt (T+)]

Auch mehrere CDU-regierte Länder wie Hessen oder Sachsen wollen noch im Februar Grundschulen und Kitas über die bestehenden Regelungen wie eine Notbetreuung hinaus öffnen. Sachsen gab die Öffnungen am Dienstag bekannt.

Heikel außerdem: In dem Entwurf ist keine Rede von einem Stufenplan für Öffnungen, die das Kanzleramt in Zusammenarbeit mit den Staatskanzleien der Bundesländer laut dem letzten Lockdown-Papier vom 19. Januar eigentlich erarbeiten sollte. Dort heißt es prominent gleich unter Punkt 1: "Eine Arbeitsgruppe auf Ebene des Chefs des Bundeskanzleramtes und der Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien wird beauftragt, bis dahin (14. Februar, Anm. .d. Red.) ein Konzept für eine sichere und gerechte Öffnungsstrategie zu erarbeiten."

Der Versuch sei weitgehend im Sande verlaufen, hieß es von Länderseite. Auch weil immer so viel aus den virtuellen Runden nach draußen dringen würde. „Da wird so viel gequatscht, dass da kaum noch etwas von Gewicht besprochen wird.“ Die fehlende Einigkeit und Zweifel, ob alle Lockdown-Schritte, etwa die Schließung von Geschäften und Friseuren notwendig waren, machen die Lockerungsentscheidungen so schwierig.

Diskussion um Stufenpläne

Im aktuellen Entwurf heißt es dazu nur: "Um den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen Planungsperspektiven zu geben, arbeiten Bund und Länder weiter an der Fortschreibung der sicheren und gerechten Öffnungsstrategie, damit unser Leben wieder mehr Normalität gewinnt." Stattdessen haben inzwischen mit Niedersachsen und Schleswig-Holstein zwei Bundesländer eigene Öffnungspläne erarbeitet.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte vor den Verhandlungen, er hoffe, dass die Stufenpläne bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch diskutiert würden. Im ZDF-Morgenmagazin sagte er, die einzelnen Stufenpläne müssten nun übereinander gelegt werden. Es braucht einen einheitlichen Rahmenplan für ganz Deutschland“.

Nötig sei „ein Regelwerk, das für alle Bürger und für alle Wissenschaftler nachvollziehbar ist - und uns als Handelnden einen Rahmen gibt, dass wir nicht jedes Mal neu verhandeln müssen“, sagte er dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“. Die Regeln müssten „verlässlich sein im Aufwärts und im Abwärts. Jeder muss wissen, was wann passiert“.

Die Punkte des Beschlussentwurfs im Überblick:

Schulen und Kitas sollen als erster Bereich schrittweise wieder geöffnet werden. Vermehrt sollen auch Schnelltests eingesetzt werden, um einen sicheren Präsenzunterricht zu ermöglichen.

sollen als erster Bereich schrittweise wieder geöffnet werden. Vermehrt sollen auch Schnelltests eingesetzt werden, um einen sicheren Präsenzunterricht zu ermöglichen. Die Kontakte sollen weiterhin auf ein absolut notwendiges Minimum beschränkt werden. Private Zusammenkünfte sollen weiterhin nur im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet sein.

sollen weiterhin auf ein absolut notwendiges Minimum beschränkt werden. Private Zusammenkünfte sollen weiterhin nur im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person gestattet sein. Die bestehenden Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder sollen weiterhin gültig bleiben. Ein genaues Datum wird allerdings nicht genannt. Im Entwurf heißt es nur "März".

der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder sollen bleiben. Ein genaues Datum wird allerdings nicht genannt. Im Entwurf heißt es nur "März". Auch die Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften soll bestehen bleiben.

in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Geschäften soll bestehen bleiben. Nicht notwendige private Reisen und Besuche – auch von Verwandten – sollen weiterhin unterlassen werden. Das soll auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge gelten.

– auch von Verwandten – sollen weiterhin unterlassen werden. Das soll auch im Inland und für überregionale tagestouristische Ausflüge gelten. Arbeitgeber sollen weiterhin dazu aufgefordert werden, "großzügige Homeoffice-Lösungen" zu ermöglichen.

zu ermöglichen. Eine Zulassung von Schnelltests zur Selbstanwendung soll geprüft werden.

Ein ungelöstes Problem ist beim Thema Schulen, wie etwa der Schulverkehr entzerrt werden kann. „Durch den Einsatz zusätzlicher Schulbusse sollen die Infektionsgefahren in der Schülerbeförderung weiter gemindert werden. Dazu bedarf es zusätzlicher finanzieller Unterstützung auch von Seiten des Bundes“, heißt es dazu in einem am Dienstag gefassten Beschluss der Kultusministerkonferenz.

Und: Mit umfangreichen Schnelltestungen und einer verbindlichen Teststrategie sollten Bund und Länder künftig sicherstellen, dass in regelmäßigen Abständen alle an Schulen Beschäftigten getestet werden können, fordern die Kultusminister. „Bei jeder Infektion eines Schulbeteiligten werden sofort die jeweilige Lerngruppe sowie alle weiteren Kontaktpersonen getestet.“ Lehrer sollten vorrangig geimpft werden.

Die Berichte über Schäden bei Kindern mehren sich

Kanzlerin Angela Merkel will die geltenden Maßnahmen nach Informationen aus Länderkreisen verlängern, habe aber erkannt, dass bei Grundschulen und Kitas ein Weiter-So kaum durchzusetzen ist.

„Die Berichte über Schäden bei Kindern kommen auch im Kanzleramt an“, heißt es. Zudem habe sie beim jüngsten Bürgergespräch mit Eltern und Alleinerziehenden und in TV-Interviews das Versprechen einer Priorisierung bei Schulen und Kitas versprochen. Es sei noch viel Dynamik in den Beratungen.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die Kultusminister der Länder pochen ebenfalls auf rasche Öffnungsschritte, letztlich entscheiden aber die Regierungschefs gemeinsam mit Merkel.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verlangt eine klare Perspektive für die Wiedereröffnung von Schulen, doch Lehrerverbände mahnen zur Vorsicht. „Wir machen das bei uns im Land so: Wo geringe Inzidenzen sind, haben wir Grundschulen und Kitas offen gelassen. Und in Hotspots haben wir nur Notbetrieb. Ich rate dazu, dass wir das in ganz Deutschland machen“, sagt Schwesig im Politik-Talk der Zeitung Bild.

„Die Inzidenzwerte haben sich positiv entwickelt“, heißt es in einem dem Tagesspiegel vorliegenden Beschluss der Kultusministerkonferenz vor den Bund-Länder-Beratungen. Sollte dieser Trend anhalten, sprechen sich die Kultusminister „nachdrücklich dafür aus“, dass über die Abschlussklassen hinaus auch die unteren Jahrgänge, beginnend ab dem 15.02.2021, in den eingeschränkten Regelbetrieb, also Wechsel- oder Präsenzunterricht gehen dürfen.

Intensiv beraten werden auch neue Studien zu den Infektionsrisiken in geschlossenen Räumen. „Für das Infektionsrisiko über Aerosolpartikel in geschlossenen Raumen ist die eingeatmete Dosis entscheidend“, betont der Lüftungsexperte Martin Kriegel von der Technischen Universität Berlin kommt in einer dem Tagesspiegel vorliegenden neuen Untersuchung, die auch für Öffnungsschritte von großer Bedeutung ist.

Es fehlt an guten Lüftungskonzepten

Die Dosis hänge ab von der Ausstoßmenge, der Atemaktivität (Quelle und Empfänger), Aerosolkonzentration im Raum und der Aufenthaltsdauer im Raum. Mit einer Maske könne der Aerosolausstoß und die eingeatmete Menge etwas reduziert werden, ebenso die Konzentration durch entsprechende Luftzufuhr.

Aber längst nicht überall wurden gute Lüftungskonzepte erarbeitet. Die Studie kommt zu interessanten Ergebnissen, die auch noch einmal die Debatte über Lockerungen beeinflussen dürfte. Kriegel und seine Kollegen kommen zu dem Ergebnis, dass ein Supermarkt mit Maskenpflicht beim Infektionsrisiko einen R-Wert von 1 hat, dass hier ein Infizierter maximal eine weitere Person anstecken wird.

„Im Vergleich dazu hat das Mehrpersonenbüro mit einer 50 Prozent reduzierten Belegung, aber ohne das Tragen einer Maske am Arbeitsplatz, einen Wert von 8. Das bedeutet, dass das Risiko in dieser Situation 8-mal hoher ist als im Supermarkt.“

Hingegen sei ein Theaterbesuch mit 30 Prozent Belegung und mit Tragen einer Maske auch auf dem Sitzplatz nur halb so risikoreich wie der Besuch des Supermarkts. Bei einer weiterführenden Schule, in der Räume nur zu 50 Prozent belegt sind und es eine Maskenpflicht gibt, wird der R-Wert hingegen auf immerhin 2,9 beziffert, ohne Maske liegt der R-Wert hier doppelt so hoch.