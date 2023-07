Wirtschaftsminister auf Reisen Habeck will deutsche Wirtschaft nach Indien führen

Für Robert Habeck (Grüne) ist es ein Zusammenkommen mit einem schwierigen Partner: Der Bundeswirtschaftsminister wird am Mittwoch zu einer dreitägigen Reise nach Indien aufbrechen. Der Besuch findet im Rahmen von Indiens G-20-Präsidentschaft statt, es soll um die Themen Handel, Energie und Klimapolitik gehen.

Unternehmer begleiten den Minister

Habeck wird begleitet von einer Delegation aus Bundestagsabgeordneten und Vertretern der Wirtschaft, teilte sein Ministerium am Montag mit. Am Donnerstag werde Habeck politische Gespräche in der Hauptstadt Neu-Delhi führen und dort an einer Wirtschaftskonferenz teilnehmen. Am Freitag stehen Gespräche mit der Wirtschaft und Unternehmensbesuche in Mumbai auf dem Plan. Für Samstag ist der Besuch des G-20-Energieministertreffens in Goa geplant.

Robert Habeck Seit Ende 2021 ist Robert Habeck, 53, Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klima. Der Grünen-Politiker hat in den letzten Monaten enorm an Beliebtheit verloren, vor allem infolge des umstrittenen Heizungsgesetzes. Das Gesetz soll im September verabschiedet werden. Im Frühling musste sich Habeck infolge der „Trauzeugen-Affäre“ von seinem Staatssekretär Patrick Graichen trennen. Habeck war einst Vorsitzender der Grünen. Seine politische Karriere begann er in Schleswig-Holstein, wo er von 2012 bis 2018 Umweltminister war.

Deutschland versucht verstärkt, Kooperationen mit Indien auszubauen, nicht zuletzt im Bemühen, die Abhängigkeit von China einzugrenzen. Indien sei im indo-pazifischen Raum „ein wichtiger Partner für die Diversifizierung der deutschen Wirtschaft“, heißt es im Bundeswirtschaftsministerium. Daher bildeten die Themen Diversifizierung und Resilienz und damit Wirtschaftssicherheit einen wichtigen Schwerpunkt der Reise.

Indien billigt russischen Angriffskrieg

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte im Februar Indien besucht und war dort von Premierminister Narendra Modi in Neu-Delhi empfangen worden. Nach einem Treffen forderte er eine klare Haltung Indiens zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. „Die Welt leidet unter dieser Aggression“, sagte Scholz. Indien hat den Krieg Russlands bisher nicht verurteilt, trägt die Sanktionen nicht mit. Im Energie- und Rüstungssektor ist Indien stark von Russland abhängig.

Nur ein Zehntel so viel Handel wie mit China

Indien habe ein großes Potenzial für den Ausbau Erneuerbarer Energien und sei dabei eine wichtige Wachstumsregion, heißt es in Habecks Ressort. Man sehe mit Interesse auf die Bestrebungen Indiens, grüne Wasserstoffproduktion für den Export aufzubauen. Das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Indien betrug im vorigen Jahr knapp 30 Milliarden Euro – und damit ein Zehntel so viel wie Deutschland und China miteinander handeln.