Anschlag auf Lehrerin aus Brandenburg Zwei Festnahmen nach tödlichen Schüssen auf der A9

Nach den tödlichen Schüssen auf eine Lehrerin aus Potsdam-Mittelmark auf der A9 soll es zwei Festnahmen gegeben haben. Darüber berichtete am Mittwoch zuerst die „B.Z.“.

Dem Bericht der „B.Z.“ zufolge soll es sich bei den Festgenommenen um den Vater des gemeinsamen Kindes und einen mutmaßlichen Auftragskiller handeln.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam bestätigte die Festnahmen laut Deutscher Presseagentur. Am Dienstag und Mittwoch seien zwei Personen vorläufig festgenommen worden, so ein Sprecher. Es werde nun entschieden, ob ein Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gestellt werde. Weitere Angaben zu den Festnahmen wollte er mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht machen.

Bei der Frau, die am 10. Mai auf der Autobahn zwischen Brück und Beelitz getötet wurde, handelt es sich laut früheren Berichten um eine 40-jährige Lehrerin, die an einer Schule in Brück Mathematik unterrichtete.

Die Frau war nach einem Unfall in ihrem Hyundai auf dem Standstreifen der Autobahn erschossen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Belohnung über 5000 Euro für Hinweise ausgesetzt. (mit dpa)