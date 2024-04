Gesellschaft wird immer älter Brandenburg will Anwerbung von Pflegekräften verbessern

Brandenburg muss sich nach Überzeugung von Experten besser auf die wachsende Zahl pflegebedürftiger Menschen vorbereiten. Ein Runder Tisch zur Fachkräftesicherung in der Langzeitpflege habe dafür Vorschläge erarbeitet, teilte das Sozialministerium am Mittwoch in Potsdam mit. Unter anderem sollten Anwerbung und Integration ausländischer Fachkräfte für Pflegebetriebe optimiert werden, hieß es. In einem ersten Schritt werde dazu das bestehende Online-Fachkräfteportal Brandenburg um ein spezifisches Pflegeportal ergänzt.

Sozialministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) betonte, in der älter werdenden Gesellschaft zähle die Fachkräftesicherung in der Pflege zu den größten sozialpolitischen Herausforderungen. Immer mehr Menschen seien auf Unterstützung angewiesen. In Brandenburg leben den Angaben zufolge derzeit rund 185.000 pflegebedürftige Menschen. Mehr als 85 Prozent aller Pflegebedürftigen würden in der eigenen Häuslichkeit versorgt, hieß es. Die Zahl der Beschäftigten in der Langzeitpflege sei in Brandenburg von 40.286 im Jahr 2019 auf 41.828 im Jahr 2021 gestiegen.

Der Runde Tisch zur Langzeitpflege wurde den Angaben zufolge infolge eines Landtagsbeschlusses im Mai 2022 eingesetzt. Beteiligt waren 24 Institutionen und Verbände, darunter die Bundesagentur für Arbeit, Krankenkassen, Sozialverbände, Ministerien, der Landkreistag und der Städte- und Gemeindebund. Die Abschlusssitzung fand am 15. März statt. Im neuen Online-Portal sollen Pflegeanbieter künftig Informationen zur Fachkräftegewinnung im Ausland, zu Anwerbeaktivitäten und Anerkennungsverfahren bekommen. (epd)