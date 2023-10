Fahrradfahren wie in Kopenhagen Kandidaten von Volt setzen auf Städtevorbilder für Potsdam

Die pro-europäische Partei Volt tritt zur Kommunalwahl 2024 in allen sechs Potsdamer Wahlkreisen an. Wie die Partei mitteilte, wurden die Kandidatinnen und Kandidaten bereits am 23. September bei einer Aufstellungsversammlung gewählt.

Die bislang noch nicht im Stadtparlament vertretene Partei sieht für sich besonders gute Chancen im Babelsberger Wahlkreis 4. Dort tritt der Student Benjamin Körner an, der auch Kandidat für die Europawahl ist. „Fahrradfahren wie in Kopenhagen: Das müssen wir in Potsdam priorisieren“, nennt Körner eine seiner Forderungen. Das Mobilitätsthema müsse sich im Haushalt der Stadt klar abbilden.

Im Innenstadt-Wahlkreis 1 tritt Maximillian Große-Wortmann an. Er kritisiert die Verwaltung. „Potsdam hat den Anschluss an eine digitale Gesellschaft verpasst und das muss jetzt aufgeholt werden.” Die Stadt belege den letzten Platz beim Digitalisierungsranking der Computerzeitschrift c’t. Leon Weber und Jan-Niklas Hörmann setzen als Kandidaten im Wahlkreis 3 auf das Thema Bildung. „Wir sind ein Bildungsstandort, müssen also innovativ, mutig und kooperativ sein”, sagt Weber. Neue Schulen sollten zu Pilotprojekten für digitales Lernen und politische Bildung werden. Dafür seien auch Kofinanzierungen zu prüfen.

Im Wahlkreis 6 legt Kandidatin Eva Bleidorn den Schwerpunkt auf die Wohnungspolitik. „Wir wollen wohnen wie in Wien”, sagt die Ökologie-Studentin. Das bedeute, der Mietmarkt müsse bezahlbar, kommunal und sozial sein. Davon würden Mieterinnen und Mieter profitieren. Im Wahlkreis 2 tritt Thomas Rosen an. Georg Sichardt ist Kandidat im Wahlkreis 5. Volt versteht sich als erste paneuropäische Partei, die für ein geeintes und förderales Europa eintritt.