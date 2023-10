Halloween in Potsdam Geistersuche und Gruselhof

Grusel und Gänsehaut gehören mittlerweile auch hierzulande zum letzten Abend im Oktober: Halloween wird nicht nur bei Kindern zelebriert, die oft verkleidet durch die Straßen ziehen und an Haustüren Süßigkeiten erbitten. Auch für ältere Halloween-Fans wird einiges auf die Beine gestellt. Ein Überblick über Grusel-Angebote für Groß und Klein in Potsdam.

Im Filmpark Babelsberg gibt es traditionell wieder die Horrornächte für die ganz hartgesottenen Halloween-Fans. In verschiedenen Kulissen warten hier mehr als 150 kostümierte Schauspieler darauf, die Gäste zu erschrecken. Diese setzen sich aus erfahrenen „Altmonstern“ und 80 neuen Schauspielern zusammen, wie eine Sprecherin des Filmparks sagt. Gefunden werden die Horrornacht-Erschrecker in sogenannten Monster-Castings. Spontanes Mitgruseln ist allerdings nicht möglich, die Horrornächte sind bereits seit Wochen ausverkauft.

Karten gibt es hingegen noch für das „Halloween für Kids“, das am 31. Oktober im Filmpark von 10 bis 18 Uhr stattfindet. Kind- und familiengerechter Grusel wird in den verschiedenen Kulissen des Themenparks geboten, außerdem sind Mitmachaktionen angekündigt. Karten kosten im Vorverkauf 25 Euro, Kinderkarten gibt es für 19 Euro.

In den beiden großen Einkaufscentern Bahnhofspassagen und Stern-Center wird auch der Gruseltag Halloween begangen. Eine Kreativ-Werkstatt bietet das Stern-Center an der Gerlachstraße am 28. und 30. Oktober, jeweils zwischen 10 und 18 Uhr an, in der Kürbisse geschnitzt und bemalt oder Halloween-Masken gebastelt werden können. Auch die Bahnhofspassagen laden vom 28. bis 30. Oktober jeweils zwischen 13 und 18 Uhr zu einer Kreativ-Werkstatt, bei der Kürbisse geschnitzt werden können. Die Kosten betragen für einen kleinen Kürbis 1 Euro und für einen großen Kürbis 2 Euro. Die gesamten Einnahmen werden für karitative Zwecke in Zusammenarbeit mit der Potsdamer Arbeiterwohlfahrt (Awo) gespendet.

Halloween Doubles Beim Disc-Golf-Spaßturnier Halloween Doubles spukt es am Sonntag, dem 29. Oktober ab 9 Uhr im Volkspark. Doppel-Teams spielen um selbst gestaltete Pokale. Traumergebnisse sind nicht zu erwarten, denn überall hängen Gespenster herum und es liegen Kürbisse auf Bahnen und an Körben. Kostümierte Spieler erhalten einen Rabatt beim Startgeld.

Der Babelsberger Lindenpark startet bereits am Samstag, dem 28. Oktober, in die Halloween-Feierlichkeiten mit der Party „Nightmare im Lindenpark“, die 22 Uhr beginnt. Tickets kosten 10 Euro. Weiter geht es im Lindenpark am 31. Oktober ab 16 Uhr, wenn gemeinsam mit der RBB-Welle Antenne Brandenburg zu familiärem Gruselspaß mit Geistertanz zu Livemusik, Gaukelei und einer Märchenbühne eingeladen wird. Der Eintritt kostet 3 Euro.

Im Botanischen Garten geht am Sonntag, dem 29. Oktober, und Montag, dem 30. Oktober, der Gruseldoktor auf Geistersuche in den Gewächshäusern. Um 16.30 Uhr beginnt die Taschenlampen-Führung durch die verwunschene Tropenwelt der düsteren Gewächshäuser mit einigen grusligen Überraschungen. Der Eintritt kostet ab 4 Euro, Verkleidungen sind erwünscht, eine Taschenlampe sollte im Gepäck sein.

Eine Kürbiskopf-Parade hat die Weisse Flotte und das Hafenrestaurant El Puerto angekündigt, die internationale Belegschaft der Potsdamer Schifffahrt hat sich ans Kürbisschnitzen gemacht, herausgekommen sind eine Vielzahl unterschiedlicher Kürbislaternen, die am Sonntag auf der Terrasse des Hafenrestaurants ausgestellt werden. Mitarbeiter und Gäste gleichermaßen sollen den schönsten Kürbiskopf küren, unter den Gäste-Teilnehmern werden Brunch-Gutscheine verlost, kündigte Heike Schubert an, die bei der Weissen Flotte für die Gastronomie verantwortlich ist.

Das Waschhaus lässt am Montag, dem 30. Oktober, die Schiffbauergasse beim Halloween-Special der „Potsdam Bounce“-Reihe beben. Auf mehreren Floors kann die gruseligste Nacht durchgetanzt werden, die Macher der Partyreihe versprechen dazu passende Halloween-Dekoration, eine Horror-Festival-Show und eine Pyro-Show. Es bestehe keine Kostümpflicht, heißt es auf der Seite des Waschhauses, aber „wir finden es schön, wenn alle das Motto Halloween (wenn auch nur subtil) mitmachen“. Tickets für die Halloween-Party kosten ab 9,90 Euro.

Die Biosphäre am Volkspark im Bornstedter Feld lockt am letzten Oktober-Tag mit Halloween unter Palmen. In der Orangerie der Tropenhalle lässt es sich für 10 Euro Eintritt unter der vielleicht größten Discokugel der Stadt bei Discomusik feiern, kostümierte Gäste zahlen nur 6 Euro Eintritt.

Das Kunst- und Kulturhaus Rechenzentrum in der Innenstadt öffnet zu Halloween am kommenden Dienstag den Gruselhof. Angekündigt ist ein unheimlicher Hinterhof voller Magie, Geister, mystischer Monster, gespenstischer Spiele und komischer Speisen. Außerdem soll es einen Kostümwettbewerb und eine Süßigkeiten-Schnitzeljagd durch das Haus an der Dortustraße 46 geben. Der Eintritt kostet kostümiert 5 Euro, wer ohne Verkleidung kommt, zahlt 7 Euro. Kindern kommen für 3 Euro in den Gruselhof.