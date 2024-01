Ab nächster Woche Potsdamer Weihnachtsbäume werden abgeholt

Ab kommenden Montag werden in Potsdam die ausrangierten Weihnachtsbäume von der Stadtentsorgung STEP kostenlos eingesammelt. Wie die Stadtwerke mitteilten, gibt es in allen Gegenden der Landeshauptstadt zwei Abholtermine, diese liegen zwischen dem 8. Januar und dem 2. Februar. Die genauen Abholtermine für jede Straße können über den Abfallkalender auf der STEP-Homepage und in der „Echt-Potsdam“-App abgerufen werden.

Die vom Weihnachtsschmuck befreiten Bäume müssen am Abholtag spätestens um 6 Uhr morgens in Fahrbahnnähe abgelegt werden. Am Vortag können die Gewächse ab 18 Uhr an die Straße gelegt werden. Bäume, die länger als zwei Meter sind, müssen zerkleinert werden. Die Stadtwerke weisen darauf hin, dass Weihnachtsbäume, die sich an den für Mülltonnen vorgesehenen Bereichen befinden, nicht abgeholt werden.

Der Großteil der Bäume wird geschreddert. Aus dem Material wird Energie in Form von Strom und Fernwärme erzeugt und direkt ins Netz gespeist. Weil Wild- und Zootiere den Angaben zufolge eher frisches Gehölz bevorzugen, sind die meisten Äste, Zweige und Stämme nicht für die Fütterung verwendbar. Auch für die Aufbereitung in der Kompostierungsanlage seien die Bäume eher ungeeignet, da unter anderem der Anteil an Gerbstoffen zu hoch sei, so die Stadtwerke. Im Vorjahr wogen die abgeholten Weihnachtsbäume insgesamt rund 105 Tonnen.