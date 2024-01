Ausbau ab 2025 Bahnhof Park Sanssouci wird verlängert

Der Bahnhof Park Sanssouci bekommt einen längeren Bahnsteig. Wie Bahn und Verkehrsverbund mitteilten, soll der Ausbau auf 220 Meter Länge im ersten Quartal 2025 starten. Darüber informierten Deutsche Bahn, Verkehrsverbund sowie die Bundesländer Brandenburg und Berlin.

Nach erfolgten Bauarbeiten können am Bahnhof auch achtteilige Züge der Regionalexpresslinie RE1 mit einer Kapazität von 800 Sitzplätzen halten.

Der Bahnhof Park Sanssouci gehört mit dem Bahnhof Hangelsberg zu den ersten beiden Haltepunkten, die in der zweiten Ausbaustufe verlängert werden. Der Ausbau an beiden Stationen wurde vorgezogen, um den Zeitraum parallel stattfindender Bauarbeiten zu nutzen. Da aber noch keine Fördermittel bewilligt sind, geht vorerst das Land Brandenburg in Vorleistung und zahlt die Fördersumme in Höhe von 2,75 Millionen Euro.

In den darauffolgenden Jahren sollen elf weitere Bahnhöfe an die längeren Züge angepasst werden. Bis Ende 2028 sollen alle Stationen verlängert sein, um das Haltekonzept für die achtteiligen RE1-Züge vollumfänglich umsetzen zu können.

Das Haltekonzept gehört zum Projekt „i2030“, mit dem der Ausbau von Schienenverbindungen und Bahn-Infrastruktur in Brandenburg und Berlin koordiniert wird.