Gestiegener Grundwasserpegel in Potsdam Mehrere Gebäude kämpfen mit Wasserschäden

Durch gestiegene Grundwasserspiegel in Potsdam hat die Stadt in mehreren kommunalen Gebäuden mit Wasserschäden zu kämpfen, wie Rathaussprecher Markus Klier den Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) auf Anfrage mitteilte. Dies betreffe den Heizungskeller des Oberstufenzentrums III in der Berliner Straße, den Keller des Kabaretts in der Charlottenstraße sowie den Keller der Filiale der Eisenhart-Grundschule in der Gutenbergstraße.

Zwar handele es sich um ein jährlich wiederkehrendes Problem, doch „infolge des feuchten Herbstes und Winters hat es aber sicherlich ein anderes Ausmaß als in den Vorjahren“, sagte Klier. Bereits gemeldet worden waren Wasserschäden in der Mensa des Erweiterungsneubaus für die Käthe-Kollwitz-Oberschule in der Brandenburger Vorstadt und im Nikolaisaal in der Innenstadt.

Im Nikolaisaal sei Feuchtigkeit in einem Bodenkanal im Kellergeschoss festgestellt worden. Nennenswerte Schäden außer an der Abdichtung bestehen aber nicht. Eine Beseitigung der Ursache und die Verhinderung der Ausbreitung der Feuchtigkeit sei derzeit das Ziel der Maßnahmen, um weitere Schäden oder Störungen abzuwenden. „Alle nötigen Sanierungsarbeiten würden so geplant, dass sie in der spielfreien Zeit erfolgen“, sagte Klier. Eine Schadenssumme könne man jedoch noch nicht beziffern.

Dies sei auch so in der besagten Mensa, sagte Klier. „Aktuell laufen die Gutachten zu Schadensursache und -behebung“, erst danach könnten weitere Maßnahmen geplant werden.