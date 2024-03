Bahn ignoriert Potsdam Keine Antwort auf Bitte nach ICE-Halt

Oft fahren umgeleitete ICE durch Potsdam, doch keiner hält am Hauptbahnhof. Die Stadtverordneten hatten das Rathaus beauftragt, bei der Deutschen Bahn nachzufragen, ob das geändert werden kann. Doch das bundeseigene Unternehmen habe nicht geantwortet, wurde am Donnerstag im Mobilitätsausschuss berichtet. Dort stand es unter der Überschrift „Verhandlungsergebnis zum Halt aller umgeleiteten ICE und RB in Potsdam“ auf der Tagesordnung. Doch verhandelt wurde offenbar gar nicht.

Das Rathaus setze sich stetig dafür ein, dass eine Anbindung durch Fernverkehrszüge mindestens im 2-Stunden-Takt durch IC- oder ICE-Züge eingerichtet wird, heißt es in der Mitteilungsvorlage. Zuletzt habe man im Januar an den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn für die Länder Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, Alexander Kaczmarek, geschrieben. „Darin wurde seitens der LH Potsdam auch die Thematik der umgeleiteten Fernverkehrszüge angesprochen.“

Der Ausschuss nahm die Berichterstattung der Verwaltung zur Kenntnis. Der Stadtverordnete Ralf Jäkel (Potsdam sozial gerecht) bat darum, mit dem Verkehrsministerium des Landes Brandenburg in Kontakt zu treten, um dem Thema mehr Nachdruck zu verleihen.