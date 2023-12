Einträge ins Goldene Buch Ehrungen für Potsdamer Ortsteilvertreter

Vier Ortsteilvertreter sind am Freitag mit einer Eintragung ins Goldene Buch der Stadt Potsdam geehrt worden. Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) empfing zur Feierstunde anlässlich des Jubiläums der Eingemeindung mehrerer Orte nach Potsdam Siegfried Seidel, Mike Wagner, Hans-Jürgen Schröter und Hans-Ulrich Klitz. „Sie stehen stellvertretend für die vielen Menschen in den Ortsteilen, die sich in unterschiedlichster Weise engagieren“, sagte das Stadtoberhaupt.

Der Grube-Einwohner Mike Wagner engagiert sich seit drei Jahrzehnten für seinen Ortsteil. Er ist stellvertretender Ortsvorsteher und unterstützt als Mitglied der evangelischen Kirchengemeinde ehrenamtlich die Pflege und den Erhalt des Friedhofs. Dass der Ortsbeirat Wagner für diese Ehrung vorgeschlagen habe, „zeigt die Anerkennung und den Dank, den Ihre Mitmenschen Ihnen gegenüber zeigen“, sagte Schubert in seiner Laudatio.

Auch Siegfried Seidel durfte sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Der Golmer habe sich nicht nur durch seine Arbeit im Ortsbeirat Golm verdient gemacht. Darüber hinaus, so Schubert, sei der Biologe auch ein „leidenschaftlicher Bewahrer von Geschichte und Kultur“. Seidel gilt als großer Förderer bei den zahlreichen Ansiedlungen wissenschaftlicher Institute in den 1990er Jahren in Golm, hieß es aus der Stadt.

Der Neu Fahrländer Hans-Jürgen Schröter wurde für seine Verdienste um die Ortsfeuerwehr ausgezeichnet. Er war von 1979 bis 1993 Ortswehrführer der freiwilligen Feuerwehr. „Hans-Jürgen Schröter hat Brände gelöscht“ und er habe die organisatorischen Grundpfeiler der Ortsfeuerwehr gelegt, sagte Schubert.

Schließlich durfte sich auch Hans-Ulrich Kiltz aus Groß Glienicke ins Goldene Buch der Stadt eintragen. „Ihr mutiges Handeln und Engagement für die Freiheit und die Rechte der Menschen haben zu friedlichen Veränderungen beigetragen“, würdigte Oberbürgermeister Schubert Kiltz’ Rolle als Mitbegründer des Bürgerkomitees zur Wendezeit.

Die Landeshauptstadt Potsdam hatte durch die Gemeindegebietsreform im Jahr 2003 insgesamt 78 Quadratkilometer mehr Fläche erhalten. Mehr als 11.500 Menschen aus der Region wurden damit zu Potsdamerinnen und Potsdamern. Heute leben knapp 24.000 Menschen in den Ortsteilen im Westen und Norden der Landeshauptstadt.