Fahrzeug-Diebstähle in Potsdam Porsche, Mazda und E-Bike gestohlen

Die Polizei hat am Dienstag den Diebstahl von zwei Autos und einem E-Bike in Potsdam gemeldet. Verschwunden ist zwischen Sonntagabend und Montagvormittag ein Porsche, der auf einem umfriedeten Grundstück in der Berliner Vorstadt abgestellt worden war. Hier demontierten die Täter vor dem Diebstahl das Tor zur Zufahrt, meldete die Polizei.

Ein gestohlener Mazda wurde am Montagvormittag in der Brandenburger Vorstadt als gestohlen gemeldet. Das Fahrzeug mit ukrainischem Kennzeichen stand am Straßenrand, war zuletzt am Sonntag gegen 17 Uhr gesehen worden. Erst Mitte vergangener Woche hatte die Polizei vom Diebstahl vier japanischer Wagen in den Stadtteilen Stern, Drewitz und Kirchsteigfeld berichtet.

Dazu meldete die Polizei am Dienstag noch ein gestohlenes E-Bike der Marke Cannondale. Das Elektro-Fahrrad war vor einem Haus in der Teltower Vorstadt an einem Pfahl angeschlossen und zusätzlich mit einem zweiten Schloss gesichert. Es entstand insgesamt Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Zur Startseite