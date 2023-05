Golm, Grube und Eiche Ortsteilwanderung mit Oberbürgermeister Mike Schubert

Am 3. Juni findet ab 10.30 Uhr die Ortsteilwanderung durch Grube, Golm und Eiche statt. Dabei können Bürgerinnen und Bürger mit dem Oberbürgermeister und seinen Beigeordneten ins Gespräch kommen. Die Route der Wanderung wurde gemeinsam mit den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern der drei Ortsteile erarbeitet.

Bei der Wanderung werden neben Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) auch die Sozialbeigeordnete Brigitte Meier (SPD), der Baubeigeordnete Bernd Rubelt (parteilos), der Dezernent für die Zentrale Verwaltung Dieter Jetschmanegg sowie die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer einiger kommunaler Unternehmen anwesend sein.

„Mithilfe der Ortsteilwanderung gibt es für mich die Möglichkeit, mit Ihnen persönlich ins Gespräch zu kommen und ihre Herausforderungen und die Entwicklungen vor Ort zu betrachten“, sagt Mike Schubert, der selbst in Golm wohnt.

Im Ortsteildialog am 23. Juni sollen die Themen der Wanderung aufgegriffen und noch einmal intensiv mit der Verwaltung diskutiert werden. Die Veranstaltung findet um 18 Uhr in der Ludwig-Renn-Grundschule in Eiche statt.