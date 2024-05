Großer Polizeieinsatz in Potsdamer Innenstadt Hinweise auf Schießerei in der Brandenburger Straße

Ein großer Polizeieinsatz sorgt am Samstagabend für Aufregung in der Potsdamer Innenstadt. Anwohner berichten von einem massiven Polizeiaufgebot, zeitweise stand auch ein Helikopter über der Innenstadt. An Straßen wie der Behlertstraße waren mehrere Streifenwagen postiert.

Die Polizei Potsdam machte am späten Abend auf Anfrage der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) keine Angaben zu dem Geschehen. Die Polizei sei mitten in den Ermittlungen und werde Genaues bekannt geben, wenn gesicherte Erkenntnisse vorlägen. Angaben von Anwohnern, es habe in Höhe des Netto-Supermarkts auf der Brandenburger Straße eine Schießerei gegeben, wollte die Polizei nicht kommentieren. Das ist bei laufenden Einsätzen üblich.