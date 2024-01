Keine Kapazitäten für Wohnungsbau Stadt Potsdam setzt Pläne für Pirschheide zurück

Überraschend soll das mögliche neue Wohngebiet am Bahnhof Pirschheide nur mit der Planungspriorität 2 behandelt werden. „Wir haben derzeit keine Kapazitäten, hier eine komplexe Gebietsentwicklung voranzutreiben“, erklärte Stadtplanungsamtsleiter Erik Wolfram im Bauausschuss.

Die SPD-Fraktion hatte beantragt, das bereits 2018 eingeleitete und später von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) gestoppte Verfahren wieder aufzunehmen. Aus Sicht der Verwaltung gilt das Gebiet, in dem bis zu 1000 neue Wohnungen gebaut werden könnten, als schwierig. Es gebe viele Unwägbarkeiten, so Wolfram. Die Fläche liege in einem Landschaftsschutzgebiet und einer Trinkwasserschutzzone. Die Planung der Abwasserentsorgung und einer Tramverlängerung werde deshalb kompliziert.

Weiter hieß es, die dort geplante temporäre Schule mit einer zeitweiligen Nutzung der Kanuscheune als Mensa machten die Planung schwierig. Zudem gelte das Versprechen von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), das Land gebe Flächen für Wohnungsbau an Kommunen ab, nicht für dieses Areal, sagte Wolfram. Frühestens 2025 könne mit der Planung begonnen werden. Schubert hatte das Projekt 2019 als überdimensioniert bezeichnet.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Pete Heuer erinnerte daran, dass die Potsdamer Wohnungsbaugenossenschaften 2018 für die Pirschheide schon „in den Startlöchern“ gestanden hätten, aber dann „jäh gestoppt wurden“. Der Wohnungsbau dort sei nun Bestandteil des SPD-Kommunalwahlprogramms.