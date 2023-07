Kiosk-Richtfest Schaufenster ins Rechenzentrum

Noch ist er knallrot, doch bald soll er ultramarinblau leuchten: Am Mittwochabend wurde das Richtfest für den künftigen „Kiosk“ am Potsdamer Rechenzentrum gefeiert. Künftig sollen die rund 300 Kreativen des Rechenzentrums hier die Möglichkeit haben, ihre Arbeiten wie in einer Art öffentlichen Vitrine zeigen zu können.

„Das Rechenzentrum ist ja im Erdgeschoss ziemlich abgeschlossen, weil es ursprünglich nicht als öffentlicher Ort gebaut wurde“, sagt Philipp Oswalt von der Initiative Lernort Garnisonkirche, die die Aufstellung des Kiosks initiiert hat. „Es gab die Idee, sich stärker nach außen zu öffnen.“ Durch den an drei Seiten einsehbaren Kiosk soll sichtbarer werden, was im Inneren des Rechenzentrums geschieht.

Der Künstler Fred Rubin (bekannt für seine Lichtinstallation im Foyer des Nikolaisaals) gestaltet dafür den ehemaligen Kassenkiosk eines niedersächsischen Sportstadions um. Bei dem Objekt handelt es sich um ein in Serie hergestelltes Fertigmodul aus den 70er-Jahren. Der Potsdamer Künstler Jasper Precht, selbst Mieter im Rechenzentrum, verantwortet die neue Farbgestaltung.

Am Mittwoch wurde gleich mit dem neuen Anstrich begonnen: Neben Musik und Redebeiträgen gab es auch eine gemeinsame „Repairparty“, bei der der Kiosk abgeschliffen und neu angemalt wurde.

Lange musste um die Aufstellung des Kunststoff-Containers gerungen werden: Die Stadt äußerte mehrfach Bedenken, dass der Kiosk das denkmalgeschützte Mosaik „Der Mensch bezwingt den Kosmos“ visuell beeinträchtigen und den Verkehr gefährden würde.

Oswalt kann diese Argumente nicht nachvollziehen: Schließlich steht direkt vor dem Mosaik der rund neun Meter hohe Metallkäfig mit der Wetterfahne der Garnisonkirche – ebenfalls eine visuelle Beeinträchtigung. „Da wünsche ich mir Gleichbehandlung“, so Oswalt.

Zuvor hatte die Stadt vorgeschlagen, den Kiosk im Innenhof des Rechenzentrums aufzustellen – die Lernort-Initiative lehnte das ab. Der Kiosk darf vorerst nur sechs Monate stehen bleiben, er befindet sich an der Westseite des Rechenzentrums. Der neue Farbton wurde mit der Denkmalpflege abgestimmt.

Offiziell eröffnet werden soll er beim Geburtstag des Rechenzentrums Anfang September: Ab dann sollen hier im Monatswechsel Kunstobjekte, geschichtliche Kommentare oder Performances zu sehen sein.