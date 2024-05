Kommunalwahl in Potsdam Klimaschutz-Bündnis veröffentlicht Wahlprüfsteine

Eine Allianz zivilgesellschaftlicher Organisationen aus den Bereichen Klima- und Umweltschutz hat zur Kommunalwahl an viele Kandidatinnen und Kandidaten Fragen gestellt, wie sich der Klimaschutz in Potsdam verbessern lässt. Die Antworten dazu sind ab sofort im Internet zu finden, unter www.klimawahl-potsdam.de. Dabei geht es um Themen wie den Ausbau der erneuerbaren Strom- und Wärmeversorgung als auch die Positionen zum klimafreundlichen Verkehr.

Insgesamt wurden die Fragen laut den Organisatoren an 183 Kandidierende adressiert. Antworten sind von 159 Bewerbenden eingegangen. Hiervon haben 24 Kandidierenden die Fragen aus ihrer individuellen Perspektive beantwortet. Die anderen haben demnach eine, in der jeweiligen Partei oder der Wählergruppierung abgestimmte, Antwort übermittelt. Zu den Organisatoren gehören die Initiativen Energieforum Potsdam, Potsdam Zero und „Tschüss Erdgas!“, dazu kommen unter anderem Fridays for Future oder der Bund für Umwelt- und Naturschutz.

So sind die zu lesenden Aussagen durchaus unterschiedlich. Beispiel Verkehr: Während zum Beispiel Grünen-Vertreter das Konzept für die autoarme Innenstadt verteidigen und gern weiterentwickeln wollen, heißt es von der CDU unisono: „Die Führung und Steuerung aller Verkehrsarten muss optimal aufeinander abgestimmt werden, wobei die Vorteile jeder Verkehrsart bestmöglich gefördert werden soll.“