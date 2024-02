Kommunalwahlen in Brandenburg Potsdamer FDP stellt 84 Kandidierende auf

Mit 84 Kandidatinnen und Kandidaten und einer Doppelspitze für alle sechs Wahlkreise in der Landeshauptstadt geht die Potsdamer FDP bei der Kommunalwahl am 9. Juni an den Start. Die Zahl der Kandidierenden sei so hoch wie noch nie bei den Liberalen in der Stadt seit 1990, teilte die Potsdamer FDP-Vorsitzende und Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg am Sonntag mit. Sie selbst steht auf einem hinteren Listenplatz in Babelsberg und strebe kein Stadtverordnetenmandat mehr an.

„Das große Kandidatenaufgebot zeigt, dass sich viele Persönlichkeiten aus liberaler Überzeugung in der FDP Potsdam und für die Demokratie in unserer Stadt engagieren“, so Teuteberg. Über die Kandidierenden entschieden hatten 36 Parteimitglieder bei einer Aufstellungsversammlung am Wochenende im Rathaus Babelsberg. Die Presse war dazu im Vorfeld nicht eingeladen worden.

Stimmkarte der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Die sechs Doppelspitzen, jeweils eine Frau und ein Mann, seien ohne Gegenkandidaturen und in „geheimer Wahl mit einem außerordentlich guten Ergebnis“ gewählt worden, so Teuteberg. Mit gleichberechtigten Doppelspitzen anzutreten, habe der Kreisvorstand vorgeschlagen, die Mitgliederversammlung sei dem gefolgt. Bei den Kommunalwahlen 2019 hatte die FDP mit 71 Kandidierenden 4,9 Prozent der Stimmen bekommen. Sie stellt eine dreiköpfige Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung.

Bundeswehrärztin und Autohaus-Verkäuferin auf Spitzenplätzen

Auf dem ersten Listenplatz im Wahlkreis 1 (Sacrow, Nauer Vorstadt, Berliner Vorstadt, Innenstadt, Groß Glienicke) kandidieren Stadtfraktionschef Björn Teuteberg und die 26-jährige Promotionsstudentin Madeleine Floiger, auch stellvertretende Kreisvorsitzende und Mitglied im Jugendhilfeausschuss.

Im Wahlkreis 2 (Bornim, Bornstedt, Grube, Jägervorstadt, Uetz-Paaren, Marquardt, Satzkorn, Fahrland, Neu Fahrland) stehen Helmut Lange, Leitender Oberstaatsanwalt a.D., und Annabelle Bohn, eine 34-jährige Regierungsrätin, auf den Spitzenplätzen.

Holger Rohde, Wissenschaftlicher Leiter der Stiftung Warentest, tritt gemeinsam mit der 29-jährigen Psychologin Luise Schwuchow auf Platz 1 und 2 im Wahlkreis 3 (Eiche, Golm, Brandenburger Vorstadt, Potsdam West, Templiner Vorstadt) an.

Die FDP stellt eine dreiköpfige Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung. © Andreas Klaer

Spitzenkandidatin im Wahlkreis 4 (Babelsberg und Zentrum Ost) ist Dr. Anett Tillmann, Klinische Direktorin im Bundeswehrkrankenhaus. Tillmann sei auch Soldatin mit Erfahrungen bei Auslandseinsätzen, hieß es. Auf Platz 2 kandidiert Christian-W. Otto, Experte für öffentliches Bau- und Planungsrecht.

Wahlprogramm soll im März verabschiedet werden

Im Wahlkreis 5 (Teltower Vorstadt, Schlaatz, Waldstadt) steht Brunhild Bergmann, langjährige Verkäuferin eines Potsdamer Autohauses und Fraktionsgeschäftsführerin der FDP in der Stadtverordnetenversammlung, auf Platz 1 und der Neurobiologe Jochen Braun auf Platz 2. Die 41-jährige Lehrerin und Unternehmerin Sandra Elgeti kandidiert auf dem Spitzenplatz im Wahlkreis 6 (Stern, Drewitz, Kirchsteigfeld), ihr folgt Projektmanager Tom Seefeldt.

Die Liste der 84 Kandidierenden – mehr sind rechtlich nicht möglich – dokumentiere, „wie vielfältig die Persönlichkeiten sind“, die sich bei der FDP engagieren, so Teuteberg. Das Wahlprogramm solle im März final beraten und verabschiedet werden.