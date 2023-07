Offener Wasserhahn Regenbogenschule in Fahrland geflutet

In der Regenbogenschule in Fahrland ist durch einen offenen Wasserhahn ein großer Wasserschaden entstanden. Davon sind mehrere Etagen des Schulgebäudes betroffen. Derzeit lässt der Kommunale Immobilienservice (KIS) die Schäden beheben.

Der Hort, der sich in einem anderen Gebäude befindet, ist nicht betroffen und kann geöffnet bleiben. Stadtsprecher Markus Klier bestätigte den PNN einen Bericht der Märkischen Allgemeinen. Wegen der Ferienzeit und weil der Hortbetrieb nicht betroffen ist, sei keine Information über den Wasserschaden herausgegangen.

Ursächlich für den Wasserschaden, der bereits am 12. Juli entstand, war ein Rohrbruch im Potsdamer Norden, durch den Fahrland, Neu Fahrland, Marquardt und Satzkorn zeitweilig ohne Wasser waren. In dieser Zeit wurde in der Schule ein Wasserhahn geöffnet und nicht wieder verschlossen. Als nach Beseitigung der Havarie die Wasserversorgung wieder eingeschaltet wurde, lief das Wasser aus dem Hahn und über das Becken hinaus. Zwölf Stunden lang ergoss sich Wasser in das Gebäude, bevor der Schaden bemerkt wurde. Betroffene waren mehrere Räume und Flure auf drei Etagen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz.

Warum das Wasser nicht über das Becken ablief, sei unklar. Dies werde noch geprüft, sagte Klier. Die Polizei habe den Wasserschaden begutachtet. Es gebe aber keine Hinweise auf eine mutmaßliche Tat. Auch sei unklar, wer den Wasserhahn geöffnet und nicht wieder verschlossen hatte. Der Schaden liege nach erster Schätzung bei mindestens 35.000 Euro. Unter anderem müssten aufgequollene Türen und Deckenplatten ausgetauscht, Wände gemalert und Elektroleitungen überprüft werden. Der KIS habe dafür eigenes Personal und beauftrage Firmen im Einsatz, so Klier.

„Wir gehen davon aus, dass die Schäden bis zum Ende der Sommerferien behoben sind und dass es zu keinen Einschränkungen im Schulbetrieb kommt.“, sagte Klier. Der Schaden sei der Versicherung gemeldet worden.