Platz für eine Klasse Potsdamer „Schule am Schloss“ bekommt temporäre Sporthalle für drei Millionen Euro

405 Quadratmeter Spielfläche, dazu Sanitärbereiche und Geräteraum in Containern: Für 3,1 Millionen Euro baut die Stadt Potsdam der „Gesamtschule Am Schloss“ im Bornstedter Feld nach jahrelangem Warten und Ausweichen auf Sporthallen benachbarter Schulen eine eigene Einfeldhalle in Stahlrahmenbauweise.

Die temporäre Sporthalle wird künftig auf dem Wirtschaftshof südlich der Biosphäre und voraussichtlich bis zum Ende des Schuljahres 2026/27 genutzt werden. Anschließend soll die Schule an den finalen Standort in Krampnitz zieht.

„Die Nähe zum Schulstandort (Esplanade 5) war ein ausschlaggebendes Kriterium. Ebenso wie die Verwendung eines städtischen Grundstücks mit planungsrechtlichen Voraussetzungen und vorhandener Medien- und Infrastruktur“, sagt Stadtsprecherin Juliane Güldner zur Standortwahl. Gut 500 Meter liegen zwischen der Containerschule und der neuen Halle. Bereits im Herbst hatten die Bauarbeiten begonnen. Ab April soll die Sporthalle nutzbar sein, so Güldner

Stundenweise ist die Nutzung der Sporthalle [der Leonardo da Vinci Gesamtschule] weiterhin für die Schule am Schloss existenziell. Juliane Güldner, Sprecherin der Landeshauptstadt Potsdam

Die neue Einfeldhalle wird allerdings nicht für alle Schülerinnen und Schüler reichen. Die Halle könne für den Unterricht einer Klasse oder eines Kurses inklusive Lehrkraft mit maximal 30 Personen genutzt werden, teilte Güldner mit.

Stundenweise sei die Nutzung der Sporthalle der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule weiterhin existenziell, da eine Deckung aller pflichtigen Sportstunden durch die zukünftige Einfeldhalle an der Biosphäre nicht erfolgen könne. Dieser Sachverhalt werde bis zum Umzug am Ende des Schuljahres 2027/28 Bestand haben. Aktuell stellt die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule ein Hallenfeld ihrer Sporthalle für die Gesamtschule am Schloss zur Verfügung.

Bereits im Sommer 2021 hatte Stadtverordneter Sascha Krämer (Die Linke) Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) beauftragt zu prüfen, „wie und wo die dringend benötigte temporäre Bereitstellung von Sporthallenkapazitäten für die „Schule am Schloss“ für die Restlaufzeit des Standorts Esplanade/Georg-Herrmann-Allee realisiert werden kann“.

Seit dem Schuljahr 2022/23 können die Schüler wegen des Mangels die Hallen der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule und der Grundschule Am Jungfernsee in der Nähe benutzen. Manche Klassen pendelten für den Sportunterricht mit dem ÖPNV bis zu einer Halle in der Nähe des Nauener Tors.