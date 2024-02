Potsdam gegen rechts Demonstration und Lichteraktion angekündigt

Die zivilgesellschaftliche Initiative „Zusammen gegen Rechts“ organisiert am kommenden Sonntag in der Potsdamer Innenstadt eine Demonstration und eine Lichteraktion. Ziel sei es, ein Zeichen gegen den Rechtsruck und die Bedrohung der Demokratie durch die AfD zu setzen, hieß es in einem Aufruf.

Der Demonstrationszug soll um 16.30 Uhr am Alten Markt starten und über den Platz der Einheit über die Charlottenstraße, die Schopenhauer- und die Breite Straße wieder zum Alten Markt führen. Dort ist um 18 Uhr die Abschlusskundgebung mit einer Lichteraktion geplant. Für letzteres bitten die Initiatoren die Teilnehmenden, selbst ein Licht mitzubringen.

Der Aufruf wird von einem Bündnis getragen, zu dem unter anderem Fridays for Future Potsdam, die Gruppe Omas gegen Rechts, die Initiative Seebrücke, Grüne Jugend, Jusos, Parents for Future, Teachers for Future, die Emanzipatorische Antifa Potsdam und der Arbeitskreis kritischer Jurist*innen gehören. Das Label „Zusammen gegen Rechts“ wurde bundesweit durch verschiedene Initiativen gegründet.

Unterdessen haben in Potsdam rund 200 Menschen am späten Montagnachmittag der Opfer des rassistischen Anschlags in Hanau vor vier Jahren gedacht. Damals hatte ein 43-jähriger Deutscher in Hanau neun junge Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst.