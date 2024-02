Vortrag zu „Remigration“ im Berliner Südwesten 1500 Menschen protestieren gegen den Rechtsextremisten André Poggenburg

Anlässlich eines Auftritts des Rechtsextremisten André Poggenburg haben sich am Samstagabend rund 1500 Menschen in Lichterfelde zu einem Gegenprotest versammelt. Das teilte die Berliner Polizei auf Anfrage mit. Unter dem Motto „Unser Kiez ist bunt – kein Platz für Rassismus!“ hatten unter anderem SPD und Linke ab 17.30 Uhr zu der Kundgebung aufgerufen, die schräg gegenüber dem Lokal „Staatsreparatur“ stattfindet.

Dort soll Poggenburg am Samstagabend eine Rede zum Thema „Remigration“ halten. Seit den Recherchen des journalistischen Netzwerks „Correctiv“ über das Treffen von Rechten und Rechtsextremen in einer Potsdamer Villa wird der Begriff vor allem in Verbindung mit der millionenfachen Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund gebraucht.

Auf beim Kurznachrichtendienst X verbreiteten Videos ist eine große Menschenmenge zu sehen, die Transparente mit Aufschriften wie „Bunt statt Braun“ in die Luft hält und lautstark Buhrufe und Pfeifgeräusche von sich gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

„Das Ganze soll ein Nachbarschaftsprotest gegen dieses braune Treiben in Lichterfelde werden“, schreibt die SPD im Aufruf – und wünscht sich „lieber witzige als aggressive“ Sprüche auf den Plakaten. „Die Demo soll zum Protest einladen und niemanden abschrecken, der sich zum Schutz der Demokratie einsetzen möchte.“

Zwei von sechs AfD-Bezirksvorständen distanzieren sich

Im Vorfeld war in der Berliner AfD Streit zu der geplanten Veranstaltung ausgebrochen. In einer am Freitagnachmittag von Parteisprecher Ronald Gläser verschickten Pressemitteilung distanzierten sich zwei der sechs Mitglieder des Bezirksvorstands der AfD Steglitz-Zehlendorf von dem in Lichterfelde geplanten Treffen.

Der Auftritt Poggenburgs werde nicht durch die AfD im Bezirk unterstützt, heißt es in der Erklärung. Verantwortlich sei der aus der AfD ausgeschlossene Ex-Abgeordnete Andreas Wild, heißt es weiter. Die Veranstaltung fände in dessen „Privaträumen“ – der am Bahnhof Lichterfelde-Ost gelegenen „Staatsreparatur“ – statt.

Beate Prömm, Vize-Chefin des Bezirksverbands und laut Ankündigung Moderatorin der geplanten Veranstaltung, distanzierte sich ebenfalls vom Auftritt Poggenburgs. „Ich habe Herrn Wild am Donnerstagnachmittag darüber in Kenntnis gesetzt, nicht an der Veranstaltung teilzunehmen“, erklärte Prömm dem Tagesspiegel.

Dass Poggenburgs Auftritt zur regelmäßig stattfindenden Veranstaltungsreihe „Talk mit Prömm“ gehören sollte und mit ihrem Gesicht beworben wurde, will Prömm erst zu spät mitbekommen haben. Sie habe Wild darum gebeten, die Bewerbung zu stoppen, erklärte sie am Freitag.

Prömm begründete ihre Absage mit Aussagen Poggenburgs am Aschermittwoch. Nach einem Bericht von „Zeit Online“ sprach der ehemalige AfD-Politiker in seiner in Thüringen gehaltenen Rede davon, dass es „gut funktionierende Volksgerichte und Arbeitslager“ brauche. Bereits 2018 hatte Poggenburg in Richtung der Türkischen Gemeinde in Deutschland von „Kümmelhändlern“, die „selbst einen Völkermord an 1,5 Millionen Armeniern am Arsch“ hätten, und „Kameltreibern“ gesprochen.