Potsdam Heute, 8. Dezember 2023 Das achte Türchen und eine subtile Botschaft

Guten Morgen,

so langsam dürften Sie den Dreh raushaben mit unserem Potsdamer Adventskalender. Falls nicht, öffnen wir heute das achte Türchen mit Empfehlungen, die ordentlich drehen, falls man nicht Maß hält.

Ich verrate Ihnen - mein Tipp zum 8. Dezember - was der Nikolaus mir am Mittwoch neben die Stiefel gepackt hat. In die Schuhe passte das Geschenk vom Maß her nämlich nicht. Ich fand dort ein Buch mit subtiler Botschaft. „Deine Mutter braucht mehr Punsch!“ heißt es. Da könnte was dran sein...

Drin jedenfalls sind 20 köstliche Geschichten zur Vorweihnachtszeit, unter anderem von Autoren, die aus Brandenburg stammen, wie dem Radiojournalisten Norbert Schnöde aus Frankfurt (Oder) oder Rolf Schumann, der in einem Dorf hundert Kilometer südlich von Berlin aufwuchs und in Cottbus studierte. Die titelgebende Geschichte - die mit der Mutter, die noch zu wenig Punsch intus hat, um bei all dem Weihnachtswahnsinn entspannt zu bleiben - spielt dann auch in Brandenburg, in Angela Merkels Heimatstadt Templin in der Uckermark.

Gekauft hat der Nikolaus das von Dietmar Bittrich herausgegebene Taschenbuch (Rowohlt, 12 Euro), wenn ich richtig informiert bin, übrigens in der Bürgel-Buchhandlung in Babelsberg. Dort kommen Sie heute ja vielleicht eh vorbei, wenn Sie auf den Böhmischen Weihnachtsmarkt gehen, um mehr Punsch zu erstehen. Die Öffnungszeiten und Infos zu anderen Glühwein-Sausen am zweiten Adventswochenende in Potsdam finden Sie hier in der Übersicht, zusammengestellt von Kay Grimmer.

Falls Sie es nicht so haben mit Heißgetränken: Heute Abend wird in der Braumanufaktur Forsthaus Templin, die bekanntlich nicht in der Uckermark, sondern in Potsdam beheimatet ist, der „Nikolator“ angestochen. Wer dabei sein will, wenn 30 Liter Freibier des speziellen Winterbieres ausgeschenkt werden, muss sich anmelden. Bei Livemusik von Iris Gleichen darf das süffige Starkbier genossen werden. Anmeldung unter: Thomas@braumanufaktur.de - zu finden: Braumanufaktur Templiner Straße 102 in 14473 Potsdam.

Weitere heiter-beschwingte Ausflugstipps für den Advent in ganz Brandenburg (nach Alkoholgenuss bitte mit Öffis anreisen, falls nicht gestreikt wird, sonst alkoholfreies Bier, gibt’s auch von der Braumanufaktur) hat Silvia Passow für Sie ausgesucht. So viel, hicks, sei verraten: Auch Glühwein in der Straßenbahn ist dabei.

Gute Braukultur ist eine hohe Kunst. Dagegen lässt sich, vor allem wenn man aus Bayern stammt, nichts sagen. Wenn Sie unter kulturvoller Adventsgestaltung dennoch etwas anderes verstehen, lege ich Ihnen die vorweihnachtlichen Tipps unserer Kulturredakteurin Lena Schneider ans Herz. Und wenn Sie keinen Kasten Bier zu Weihnachten verschenken wollen, wäre vielleicht ein Potsdam-Kalender für 2024 eine gute Idee, hier finden Sie eine Auswahl.

