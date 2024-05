Potsdamer Bildungsforum Kritik an wackelnden Plänen für Erweiterung

Die Potsdamer Bibliotheksgesellschaft reagiert alarmiert auf die Nachricht, dass die geplante Erweiterung des Bildungsforums, Am Kanal, „aus finanziellen Gründen“ in Gefahr ist. Insbesondere in Zeiten der verbreiteten Anfeindungen von Bildung und Demokratie sei es „nicht zukunftsweisend, an der Infrastruktur der Daseinsvorsorge zu sparen“, teilte Vereinsvorstand Hans-Christoph Hobohm jetzt mit.

Wie berichtet, steht die Erweiterung des Bildungsforums auf der Kippe. Um das Vorhaben zu retten, will das Rathaus sich um Bundesfördermittel bewerben. Die Erweiterung sollte der Planung zufolge im Zuge des Wiederaufbaus der Potsdamer Mitte rund um den Alten Markt erfolgen, der Baubeginn war ab 2026 avisiert.

Hobohm erklärte, die Stadtpolitik müsse sich ein Bild von den beengten Räumlichkeiten der Kinderbibliothek und der Volkshochschule im Gebäude des Bildungsforums machen. Diese „hochfrequentierten Orte des gesellschaftlichen Stadtlebens“ seien keine „verzichtbaren freiwilligen Aufgaben“, gerade mit Blick auf die Bildung künftiger Generationen: „Nach den pädagogischen Schäden durch die Restriktionen in der Bildung während der Corona-Zeit können wir uns weitere Einbußen nicht leisten.“ Ein Verzicht auf die Erweiterung des Bildungsforums wäre auch architektonisch eine verpasste Gelegenheit.

Die Potsdamer Bibliotheksgesellschaft fördert seit über 20 Jahren die Stadt- und Landesbibliothek und engagiert sich für das kulturelle Erbe des Landes Brandenburg und die Bildung in der Stadt Potsdam.