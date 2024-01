Rathauschef verspricht Dialog Sechs Bürgerversammlungen vor der Kommunalwahl in Potsdam geplant

Ab diesem Jahr bekommen die Potsdamerinnen und Potsdamer noch häufiger die Chance, mit der Rathausspitze persönlich ins Gespräch zu kommen. So plant die Stadt mehr Einwohnerversammlungen zu veranstalten als bisher, nämlich in jedem der sechs Potsdamer Sozialraum-Bezirke eine pro Jahr. Das teilte das Rathaus unter Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Freitag mit und nannte sechs erste Termine für das Jahr, die alle vor der Kommunalwahl im Juni stattfinden.

Start ist am 1. März in Babelsberg und Zentrum-Ost, am 8. März sind Potsdam-West und die nördlichen Vorstädte an der Reihe. Der 14. März ist Potsdam Nord vorbehalten, der 20. März Stern, Drewitz und Kirchsteigfeld. Es folgen der Schlaatz und Waldstadt am 12. April und die nördlichen Ortsteile am 25. April. Kommunalwahl ist am 9. Juni.

Das Konzept setzt auch mehr auf digitale Teilhabe. Vorab erhalten Interessierte demnach laut Rathaus die Möglichkeit, online Fragen zu stellen oder auf Probleme in ihrem Stadtteil hinzuweisen. Dafür seien spezielle Digitaltools geplant, hieß es. „Wir wollen unsere Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar machen und messbare Ergebnisse präsentieren“, erklärte Schubert. In diesem Jahr soll es um Beteiligungsmöglichkeiten rund um das Thema Haushalt gehen.

Eine weitere Neuerung: Stärker als bisher soll sortiert werden, welche Themen die Verwaltung betreffen und welche Themen erst einmal in der Stadtverordnetenversammlung behandelt werden müssen. Darüber sollen die Anwesenden abstimmen. Außerdem soll der Sachstand zu den Hinweisen aus der Bürgerschaft online abrufbar sein. Zu den vier Bürgerversammlungen des vergangenen Jahres sind rund 170 Hinweise online abrufbar – samt Stellungnahmen.