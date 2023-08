Rolltreppen im Potsdamer Hauptbahnhof defekt Technik fällt monatelang aus

Seit Monaten ist in den Potsdamer Bahnhofspassagen die Rolltreppe abwärts zu den Bus- und Tramhaltestellen außer Betrieb. 36 Stufen sind deshalb nach unten zu Fuß zu bewältigen. Auch aufwärts muss nun wieder die Steintreppe erklommen werden. Denn am Dienstag (15. August) fiel auch die Rolltreppe nach oben zum wiederholten Mal aus. Ein Sprecher des Immobilieneigentümers bestätigte den PNN, dass beide Rolltreppen nicht benutzt werden können.

„Leider musste auch die zweite Fahrtreppe aufgrund von Mängeln außer Betrieb genommen werden. Das ist sehr bedauerlich“, sagte der Sprecher. Die Beseitigung der Mängel sei beauftragt. Allerdings wird dies noch einige Zeit dauern. Erst Anfang kommenden Jahres würden die Treppen ausgetauscht. So lange bleibe ersatzweise nur der Aufzug, so der Sprecher.

Lange Lieferzeiten für neue Technik

Centermanager Carsten Paul hatte den PNN bereits zuvor mitgeteilt, dass die besonders langen Rolltreppen Sonderanfertigungen seien. Wegen Lieferengpässen bei Bauteilen dauere es oft sehr lang, bis die Technik repariert werden kann. Für den Einbau neuer Treppen müsse mit einer Wartezeit von weit mehr als einem halben Jahr gerechnet werden, so Paul.

So leer ist es in den Potsdamer Bahnhofspassagen nur zu bestimmten Zeiten in den Sommerferien. © Ottmar Winter PNN/Ottmar Winter PNN

Bereits zu Beginn des Jahres war die Treppe an der Südseite abwärts monatelang außer Betrieb. Zwischenzeitlich waren auch die Treppe nach oben und der Aufzug defekt. Eine Potsdamerin berichtete den PNN damals von stürzenden Frauen mit Rollatoren und den eigenen Mühen beim täglichen Treppensteigen.

Die beiden Rolltreppen stammen aus dem Eröffnungsjahr der Bahnhofspassagen 1999, sind normalerweise rund um die Uhr in Betrieb und damit unter Dauerbelastung. Die Bahnhofspassagen werden nach einer Zählung der Deutschen Bahn in diesem Jahr täglich von durchschnittlich 50.300 Ein- und Aussteigenden frequentiert. Die Bahn hat ihrerseits in ihrer Zuständigkeit alle sechs Rolltreppen zu den drei Bahnsteigen in den vergangenen Jahren bereits ausgetauscht.