SC Potsdam vor der Rettung? Sportdezernat im Rathaus unterstützt angeschlagenen Verein

Das Sportdezernat im Rathaus unterstützt die Rettungsbemühungen für den finanziell angeschlagenen SC Potsdam. Diesem solle Hilfe gewährt werden, empfiehlt eine aktuelle Mitteilungsvorlage aus dem Fachbereich Bildung und Sport für die Stadtverordnetenversammlung. So seien die aktuellen Schwierigkeiten – es geht um ein Loch in Höhe von 350.000 bis 380.000 Euro – nach Angaben der Vereinsverantwortlichen auf Fehlverhalten der früheren Geschäftsführung zurückzuführen. „Eine juristische Aufarbeitung ist vom Verein eingeleitet worden.“ Wie berichtet geht es um den Verdacht der Steuerhinterziehung.

Das fehlende Geld sollen die kommunalen Sponsoren von Stadtwerken und Pro Potsdam ausgleichen, wenn jeweils die Aufsichtsräte zustimmen. Mit dem Geld sollen der Spielbetrieb der Profi-Volleyballerinnen für die laufende Saison gesichert werden – ohne die Hilfe würden wie berichtet erhebliche Strafzahlungen drohen. Für die künftigen Jahre gebe der Verein an, „sich darum zu bemühen, die Ausgaben weiter zu reduzieren und durch die Neugewinnung von Sponsoren den Fehlbetrag zu reduzieren“. Zugleich heißt es aus dem Dezernat von Walid Hafezi (Grüne), es bestehe aktuell für den Verein mit mehr als 5000 Mitglieder „keine Insolvenzgefahr“. In so einem Fall wäre der potenzielle Schaden für den Sport in Potsdam „auf Jahre hin gesehen erheblich“. Der SC Potsdam ist neben dem Sport auch in der Jugendarbeit engagiert.

Unterstützung kommt auch aus der Politik. So teilte der Linken-Stadtverordnete Sascha Krämer mit: „Der SC Potsdam ist mehr als ein Sportverein, er ist ein gesellschaftlicher Player in der Stadt, der Schwimmhallen und einen Jugendclub betreibt. Er übernimmt wichtige Aufgaben für die Stadt. Es ist unsere Aufgabe, den Verein bei seinem Konsolidierungskurs zu unterstützen.“