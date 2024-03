„Tyre Extinguishers“ in Potsdam unterwegs Klimaaktivisten lassen im Bornstedter Feld Luft aus Autoreifen

Klimaaktivisten der Gruppe „Tyre Extinguishers“ haben zum wiederholten Male in Potsdam Luft aus Autoreifen gelassen. Die Täter schlugen in der Nacht zu Montag im Bornstedter Feld zu. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, waren mehrere Fahrzeuge betroffen. An den Autos hinterließen die Aktivisten Bekennerschreiben.

In den Schreiben wird der hohe Spritverbrauch der Autos angeprangert. „Sie werden wütend sein, aber nehmen Sie es nicht persönlich. Es liegt nicht an Ihnen, sondern an Ihrem Auto. Wir haben dies getan, weil das Herumfahren in städtischen Gebieten mit einem riesigen Fahrzeug enorme Folgen für andere hat“, heißt es unter anderem in den Flyern. Die Polizei sicherte die Schreiben.

Die „Tyre Extinguishers“-Gruppe hat ihren Ursprung in Großbritannien. Dort war sie nach eigenen Angaben erstmals im März 2022 aktiv. Die Aktivisten geben an, im Namen des Klimas, der Gesundheit und der öffentlichen Sicherheit zu handeln. Daher haben sie eigenen Angaben zufolge vor allem große Autos wie SUVs und Geländewagen im Visier.

Seit dem vergangenen Jahr lassen Anhänger der international agierenden Gruppe auch in Potsdam Luft aus Autoreifen. Hunderte Fahrzeuge wurden bereits vorübergehend lahmgelegt. In diesem Jahr waren die Aktivisten unter anderem in den Ortsteilen Eiche und Golm sowie im Stadtteil Am Stern unterwegs. Weil hinter der Aktion ein politischer Hintergrund vermutet wird, nahm der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen auf.