Großkran in Potsdam umgekippt Dach des Kunstdepots beschädigt

Auf einer Baustelle der Schlösserstiftung unweit des Potsdamer Hauptbahnhofes ist am Dienstagnachmittag ein circa 30 Meter großer Baukran umgefallen. Etwa gegen 16 Uhr hatte starker Wind und Regen eingesetzt, wodurch der Kran bedenklich zu schwanken anfing und schließlich umstürzte.

Verletzt wurde niemand, allerdings wurde das Dach des Neubaus beschädigt, in dem sich das Zentrale Kunstgutdepot der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) befindet.

Laut Feuerwehr ist der mit Ballastierungsgewichten versehene Ausleger des Krans so auf das Gebäude gefallen, dass es jetzt von oben hereinregnete. „In einer darunter liegenden Depotzelle, in der Bestände der Porzellansammlung untergebracht sind, konnten zunächst keine sichtbaren Schäden festgestellt werden“, hieß es in der Pressemitteilung der SPSG. „Der Umfang der Schäden muss in den folgenden Tagen ermittelt werden.“ Im Depot werden etwa 28.000 Kunstgegenstände, Gemälde und weitere wertvolle Objekte der Hohenzollern aufbewahrt, für die es aktuell keine museale Verwendung gibt.

Um diese vor der Witterung zu schützen, mussten viele Kunstgegenstände am frühen Abend geborgen und an Ausweichstandorte transportiert werden. „Wir erarbeiten gerade zusammen mit den Gebäudeeigentümern eine Strategie, um die Gegenstände herauszuholen“, sagte ein Feuerwehrsprecher gegen 17.30 Uhr.

Polizei untersucht Baustelle

Das Depot war 2018 eröffnet worden und hatte rund zwölf Millionen Euro gekostet. Die dort befindlichen Kunstschätze waren zuvor in mehreren Zwischenlagern untergebracht. Das Gebäude ist auf die bestmögliche Aufbewahrung der sensiblen Gegenstände ausgelegt, Temperatur und Feuchtigkeit sind genau reguliert. Die Außenwand des Depots ist 84 Zentimeter dick, sie wurde nur leicht vom Kran gestreift.

Der umgefallene Kran befindet sich auf demselben Gelände wie das Depot, er gehörte zur Baustelle für das neue Skulpturendepot der Schlösserstiftung, das 2024 fertig sein soll. „Welche Folgen der Unfall für den weiteren Bauablauf haben wird, ist aktuell noch nicht abzusehen“, so die Stiftung.

Auf der Baustelle befand sich noch ein zweiter Kran – er blieb stehen. Warum der andere Kran umgefallen ist, ist unklar. Die Baustelle wurde von der Polizei untersucht – möglicherweise war der Kran nicht korrekt gesichert.

„Es kommt nicht oft vor, dass ein Baukran bei Sturm umfällt“, sagte ein Feuerwehrmann gegenüber den PNN. Um 16 Uhr hatte es laut Säkularstation des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) Windspitzen von 47 Kilometern pro Stunde gegeben, was noch nicht als Sturm gilt. Um 16.30 Uhr wurden allerdings Geschwindigkeiten von 76 Kilometern pro Stunde gemessen, das entspricht einem Sturm mit Windstärke 9.

