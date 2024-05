Von Lkw überfahren Potsdamer Radfahrer nach Unfall gestorben

Ein 82 Jahre alter Radfahrer ist nach einem Unfall in der vergangenen Woche in Potsdam im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann wurde am 8. Mai in Babelsberg von einem Lastwagen überfahren, als dieser in die Fritz-Zubeil-Straße abbiegen wollte. Der 55 Jahre alte Lkw-Fahrer hatte den Radfahrer übersehen. Nach dem Unfall wurde der 82-Jährige notoperiert. Nun erlag er seinen schweren Verletzungen.

Nach dem Zusammenstoß wurde ein Gutachter eingesetzt. Der Kreuzungsbereich zur Wetzlarer Straße war stundenlang teilweise gesperrt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Lastwagenfahrer.